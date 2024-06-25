Koşun: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonuyla İlgili Giray ve Görkem Teorimiz Var!
Koşun: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonuyla İlgili Giray ve Görkem Teorimiz Var!
Kızılcık Şerbeti'nin nefes kesen sezon finali günlerce konuşuldu. Görkem ile Ömer'in birliktelik yaşadığı ortaya çıkınca Ünal ailesi darma duman oldu. Sezon finaline damga vuran sahnelerden biri de Giray'ın kötü karakter çıkması ve gizemli kadının belirmesi oldu. Peki kim bu gezemli kadın ve ne istiyor? Görkem ile bir ilgilisi olabilir mi? Gelin teorilerimizi anlatıyoruz...
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Cuma günü yayınlanan sezon finali, Twitter'da Trend Topic'te (TT) dünya sıralamasına girdi. Sezon finali bölümü, AB grubunda 8.66 izlenme oranı alarak birinci oldu.
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Son sahnede Görkem'in balkondan düşmesi izleyiciyi şoke ederken, yeni sezonda neler olacağı merak konusu oldu.
Yayınlanan kısacık bir bölümde de ilerleyen bölümlerde Doğa'nın Giray'dan darbe yiyeceği ortaya çıktı.
Özellikle gizemli kadının kim olduğu araştırılmaya başlandı. İddiaya göre gizemli kadın Defne Samyeli çıkacak ve ünlü oyuncu yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda yer alacak.
Gizemli kadının neden Doğa'ya böyle bir kötülük yaptığına gelince de akıllara Görkem geliyor.
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Sosyal medyada bu konuda bir çok teori üretildi. Peki bu kötülüğü Doğa'ya kim yapabilir, Görkem olabilir mi?
Her bölümde Ünal ailesine kök söktüren Görkem'in, Doğa'dan nefret ettiğini hepimiz biliyoruz. Doğa'dan kurtulmak için Giray ile Görkem'in anlaşmış olabileceğini düşünmeden edemiyoruz. Çünkü Görkem bu, her şey beklenir.
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gizemli kadın neden ortaya çıktı ve Doğa'dan ne istiyor? Yorumlarda buluşalım.
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