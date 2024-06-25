Koşun: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonuyla İlgili Giray ve Görkem Teorimiz Var!

Kızılcık Şerbeti'nin nefes kesen sezon finali günlerce konuşuldu. Görkem ile Ömer'in birliktelik yaşadığı ortaya çıkınca Ünal ailesi darma duman oldu. Sezon finaline damga vuran sahnelerden biri de Giray'ın kötü karakter çıkması ve gizemli kadının belirmesi oldu. Peki kim bu gezemli kadın ve ne istiyor? Görkem ile bir ilgilisi olabilir mi? Gelin teorilerimizi anlatıyoruz...