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Korsan Temalı Skull and Bones Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oluyor

Korsan Temalı Skull and Bones Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oluyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 10:31

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yıllardır sürekli ertelenerek en sonunda çıkmayı başaran Skull and Bones, yeni sezonuyla birlikte kısa süreliğine oynaması ücretsiz oluyor.

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Yıllarca ertelendi, en sonunda 2024'te çıktı!

Yıllarca ertelendi, en sonunda 2024'te çıktı!

Ubisoft'un geliştirdiği korsan temalı Skull and Bones, yıllardır ertelenen bir oyunken 2024 başlarında çıktı ve ilgileri pek üzerine çekemese bile kendine has bir kitle yakalayabildi. Şimdi ise yeni sezonuyla birlikte oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Skull and Bones ikinci sezonunda oyunculara neler sunacak?

Skull and Bones ikinci sezonunda oyunculara neler sunacak?

Yeni görevler, keşfedilebilecek yerler, silahlar ve çok daha fazlasını sunacak olan Skull and Bones ikinci sezonu 28 Mayıs tarihinde oyuncular ile buluşacak. Ücretsiz oynama etkinliği ise hemen sonrasında başlıyor.

Oyunu hangi tarih aralığında ücretsiz oynayabileceğiz?

Peki ilerleme işlemi nasıl olacak?

Peki ilerleme işlemi nasıl olacak?

Oyunu 30 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde deneyimledikten sonra ilerlemeniz buluta kaydolacak ve oyunu satın aldığınız takdirde kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

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