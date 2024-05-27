Korsan Temalı Skull and Bones Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oluyor
Korsan Temalı Skull and Bones Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oluyor
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yıllardır sürekli ertelenerek en sonunda çıkmayı başaran Skull and Bones, yeni sezonuyla birlikte kısa süreliğine oynaması ücretsiz oluyor.
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Yıllarca ertelendi, en sonunda 2024'te çıktı!
Skull and Bones ikinci sezonunda oyunculara neler sunacak?
Oyunu hangi tarih aralığında ücretsiz oynayabileceğiz?
Peki ilerleme işlemi nasıl olacak?
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