Korsan Temalı Skull and Bones Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oluyor

Ubisoft'un geliştirdiği korsan temalı Skull and Bones, yıllardır ertelenen bir oyunken 2024 başlarında çıktı ve ilgileri pek üzerine çekemese bile kendine has bir kitle yakalayabildi. Şimdi ise yeni sezonuyla birlikte oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.