Korkunç Ölüm: Raylarda Fotoğraf Çekimi Yapan Ünlü Model Feci Şekilde Can Verdi
Korkunç Ölüm: Raylarda Fotoğraf Çekimi Yapan Ünlü Model Feci Şekilde Can Verdi
30 yaşındaki Venezuelalı ünlü model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo'ya tren raylarında fotoğraf çekimi sırasında hızlı tren çarptı. Ünlü model olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Olay, Guadalajara kenti yakınlarındaki Zacoalco de Torres kasabasında meydana geldi.
Meksika'da yaşayan 30 yaşındaki model Bermejo, raylarda fotoğraf çekimi yapmak isterken kıyafetleri hızla gelmekte olan hızlı trene takıldı.
Otopsi yapılmak üzere raylardan alınan modelin cenazesi ailesine teslim edildi.
alisco Eyaleti savcısı Joaquín Méndez Ruiz, "Kurban fotoğraf çekimine katılıyordu ve trene çok yaklaştı. Tren, kıyafetlerini kendine çekti ve bu da ölümüne neden oldu. Her şey bir kazayı işaret ediyor" dedi.
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