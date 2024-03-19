Korkunç Kaza! Otobüs Durağına Araç Girdi: 4 Ölü 5 Yaralı
Korkunç Kaza! Otobüs Durağına Araç Girdi: 4 Ölü 5 Yaralı
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Konya'da gerçekleşen kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.
Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
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Olay yerinden görüntüler:
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Şu arabayla neyin hızını yapıyorsunuz yaaa?!
Umarım iyi insanlar ölmemiştir, sadece onlar için üzülürüm.