Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Korkunç Kaza! Otobüs Durağına Araç Girdi: 4 Ölü 5 Yaralı

Korkunç Kaza! Otobüs Durağına Araç Girdi: 4 Ölü 5 Yaralı

Konya Trafik Kazası otomobil
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 12:18 Son Güncelleme: 19.03.2024 - 12:21

Konya'da, korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Konya'da gerçekleşen kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Konya'da gerçekleşen kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.

Otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.

Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay yerinden görüntüler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
hedefsizkitle

Şu arabayla neyin hızını yapıyorsunuz yaaa?!

Emel

Umarım iyi insanlar ölmemiştir, sadece onlar için üzülürüm.