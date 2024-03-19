47 İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı: İşte O İlaçların Tam Listesi
47 İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı: İşte O İlaçların Tam Listesi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
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İşte SGK tarafından karşılanacak 47 ilacın tam listesi..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Işıkhan, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" diye yazdı.
Bakan Işıkhan, 47 ilacın 3'ünün kanser, 3'ünün multiple skleroz, 1'inin immunosupresan, 7'sinin antibiyotik, 6'sının kan ürünü ve 3'ünün diyabet ilacı olduğunu açıkladı.
İşte o paylaşım:
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