Korkularının Hiçbirinde Yalnız Değilsin: En Sık Kaşılaşılan 10 Cinsel Fobi
Korkularının Hiçbirinde Yalnız Değilsin: En Sık Kaşılaşılan 10 Cinsel Fobi
Cinselliğe ilişkin korkular denilince akla ilk vajinismus gelse de aslında bilimsel olarak geçerli birçok korku türü var. Sizde de çeşitli etmenlere bağlı olarak bu fobilerden biri olabilir mi? Eğer öyleyse, hiç sorun değil çünkü fobileri bir kez tespit ettikten sonra çözmek hiç de zor değil.
İşte toplumda en çok karşılaşılan cinsel fobiler!
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1. Genofobi
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2. Vajinismus
3. Erotofobi
4. Fallofobi
5. Agrafobi
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