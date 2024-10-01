Korkularının Hiçbirinde Yalnız Değilsin: En Sık Kaşılaşılan 10 Cinsel Fobi

İntikam alma ve karşıdaki kişiye zarar verme olarak da bilinen intikam fobisi, oldukça tehlikeli bir korku türü. Çünkü bu durumda kişi, seks esnasında karşı tarafın onu kötüye kullandığını ve başkasından intikam almak istediğini düşünüyor. Daha çok kendini değersiz hisseden, daha önce toksik ilişki deneyimi olan ve kendi başkasından intikam almak isteyen kişilerde görülüyor. İlişkiler için fazlasıyla zorlayıcı olabilen bu fobi, düzenli cinsel terapi ve destek grupları ile aslında oldukça kolay şekilde çözülebiliyor.

Dolayısıyla hangi tür cinsel fobiniz olursa olsun, aslında doğru çözüm tekniklerini uygulayarak hepsinin kısa sürede üstesinden gelmeniz mümkün. 👏