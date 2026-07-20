article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Konya'daki Kültür Yolu Festivali'nde Rekor Kırıldı: Ebru Yaşar Konserine 98 Bin Kişi Katıldı!

Konya'daki Kültür Yolu Festivali'nde Rekor Kırıldı: Ebru Yaşar Konserine 98 Bin Kişi Katıldı!

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 15:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Konserlerin, sergilerin, söyleşilerin, atölyelerin düzenlendiği Festival, 26 Temmuz'a kadar Konya'da ziyaretçilerini bekliyor.

Konya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin açılışı ünlü isim Ebru Yaşar tarafından yapıldı ve tam 98 bin kişinin katıldığı konser, rekor kırmayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebru Yaşar, sevilen şarkıları eşliğinde Konya Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı.

Ebru Yaşar, sevilen şarkıları eşliğinde Konya Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Ebru Yaşar, 'Cumartesi”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” ve “Havadan Sudangibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konya'daki festivalin açılış gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde temposunu düşürmeyen Ebru Yaşar, farklı dönemlerden sevilen şarkılarıyla repertuvarını tüm sevenlerine sundu.

Sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterileri ve çocuk etkinlikleri...

Sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterileri ve çocuk etkinlikleri...

Şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle kültür ve sanat dolu bir program sunan festival, 26 Temmuz’a kadar Konyalıları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.

2026'da toplam 26 şehrimizde Kültür Yolu Festival'i düzenlenecek. Festivalin Konya'dan sonraki durağı ise Nevşehir olacak. 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturan festivalde eğlenceli anlar yaşanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın