Konya'daki Kültür Yolu Festivali'nde Rekor Kırıldı: Ebru Yaşar Konserine 98 Bin Kişi Katıldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Konserlerin, sergilerin, söyleşilerin, atölyelerin düzenlendiği Festival, 26 Temmuz'a kadar Konya'da ziyaretçilerini bekliyor.

Konya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin açılışı ünlü isim Ebru Yaşar tarafından yapıldı ve tam 98 bin kişinin katıldığı konser, rekor kırmayı başardı.