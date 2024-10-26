Konut ve Araç Satanlara Denetim Sosyal Medyaya Sıçradı, Büyük Cezalar Yolda
Konut ve Araç Satanlara Denetim Sosyal Medyaya Sıçradı, Büyük Cezalar Yolda
İlan sitelerine yönelik denetimlerden kaçanların, konut ve otomobil satışlarını sosyal medya platformlarına kaydırması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, özellikle Instagram üzerinden usulsüz satış yapanlara 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulamayı planlıyor.
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Ticaret Bakanlığı'nın son iki yılda uygulamaya koyduğu tedbirlerle konut ve otomobil piyasasında normalleşme sağlandı; piyasadaki şişirilmiş fiyatlar da düşüşe geçti.
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"Onaylanmış" ilan da bu konuda epeyce yol kat ettirdi. Ancak Ticaret Bakanlığı, denetimlerin sosyal medyada da yapılacağını açıkladı.
Bu platformlarda fahiş fiyat, sahte ilan veya usulsüz satış yapanlara 10 bin ila 100 bin lira arasında ceza uygulanacağı bildirildi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanlarına ilişkin bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirterek, “Şu anda tespit çalışmalarımız sürüyor. Platformlar ya kurallara uyacak ya da uymazlarsa her ilan için 10 bin ila 100 bin TL arası ceza alacaklar” açıklamasında bulundu.
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