Konut ve Araç Satanlara Denetim Sosyal Medyaya Sıçradı, Büyük Cezalar Yolda

İlan sitelerine yönelik denetimlerden kaçanların, konut ve otomobil satışlarını sosyal medya platformlarına kaydırması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, özellikle Instagram üzerinden usulsüz satış yapanlara 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulamayı planlıyor.