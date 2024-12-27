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Konser Keyfinin Bölünmemesi İçin Üretilen Yetişkin Bezleri Yok Satıyor: Tanesi 75 Dolar!

Konser Keyfinin Bölünmemesi İçin Üretilen Yetişkin Bezleri Yok Satıyor: Tanesi 75 Dolar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 18:03

Konser sırasında tuvalet sırasına girmek mi? Artık tarih oluyor! ABD’li bir şirket tuvalet sırası derdine son veren ilginç bir çözümle geldi: Rock’n’Roll tarzında yetişkin bezi! Mosh pit kadar korkutucu konser tuvaletlerini unutun; bu özel tasarım bezlerle yerinizden kıpırdamadan eğlenceye devam edin. Ancak dikkat: 75 dolarlık bu sınırlı üretim ürünler yok satıyor! İşte detaylar...

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Konser alanlarında tuvalet arayanlar için ABD’li su markası Liquid Death ilginç bir çözüm buldu: Rock’n’roll tarzı bir yetişkin bezi.

Konser alanlarında tuvalet arayanlar için ABD’li su markası Liquid Death ilginç bir çözüm buldu: Rock’n’roll tarzı bir yetişkin bezi.

“Pit Diaper” adıyla duyurulan bu ürün sadece bir işlevsellik sunmuyor; aynı zamanda cesur bir tasarımla fark yaratıyor. Suni deriden üretilen, metal perçinler ve altın kafatası detaylarıyla tamamlanan bu bez adeta bir Mad Max filminden fırlamış gibi görünüyor.

“Pit Diaper” adıyla duyurulan bu ürün sadece bir işlevsellik sunmuyor; aynı zamanda cesur bir tasarımla fark yaratıyor. Suni deriden üretilen, metal perçinler ve altın kafatası detaylarıyla tamamlanan bu bez adeta bir Mad Max filminden fırlamış gibi görünüyor.

Şirket bu ürünü duyururken oldukça net konuştu: “Konserlerdeki en korkunç yerler mosh pit’ler değil, tuvalet sıralarıdır. Yeni bezimizle o kabustan uzak durabilirsiniz!”

Sınırlı sayıda üretilen ve 75 dolara satışa sunulan bu ürünler piyasaya çıkar çıkmaz tükendi. Hem rock dünyasına hem de pratik bir ihtiyaca hitap eden bu sıradışı bez kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sınırlı sayıda üretilen ve 75 dolara satışa sunulan bu ürünler piyasaya çıkar çıkmaz tükendi. Hem rock dünyasına hem de pratik bir ihtiyaca hitap eden bu sıradışı bez kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bu tasarım bir yandan konserlerde özgürce hareket etmeyi vaat ederken diğer yandan moda ve fonksiyonelliği bir araya getirerek dikkat çekiyor.

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Peki siz konser keyfini tam anlamıyla yaşamak için bu tasarım bezlere şans verir miydiniz? Liquid Death, sadece susuzluğu değil, konserlerin en sıkıntılı sorunlarından birini de çözmeye kararlı görünüyor.

Peki siz konser keyfini tam anlamıyla yaşamak için bu tasarım bezlere şans verir miydiniz? Liquid Death, sadece susuzluğu değil, konserlerin en sıkıntılı sorunlarından birini de çözmeye kararlı görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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