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Konda’nın Ramazan Ayı Araştırması: "Lokantalar İftara Kadar Kapansın" Diyenlerin Oranında Düşüş

Konda’nın Ramazan Ayı Araştırması: "Lokantalar İftara Kadar Kapansın" Diyenlerin Oranında Düşüş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 21:48

Konda’nın “Hayat Tarzları” isimli araştırmasında Ramazan Ayı ile ilgili ilginç sonuçlar çıktı. Şirketin yaptığı paylaşıma göre, “Ramazan Ayı’nda lokantalar kapanmalı mı?” sorusuna evet diyenlerin oranında 2007 yılından bu yana ciddi düşüş yaşandı. 2007 yılında Ramazan Ayı’nda lokantaların açık olmasını isteyenlerin oranı yüzde 47 olurken, 2025 yılında bu oran yüzde 62’ye yükseldi.

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Ramazan Ayı ile birlikte yaşam tarzı tartışmaları da yaşanmaya başlanmıştı.

Ramazan Ayı ile birlikte yaşam tarzı tartışmaları da yaşanmaya başlanmıştı.

Kimileri oruç tutmalarına saygı bekleyip, dışarıda yenilip içilmesine tepki gösteriyor. Oruç tutmayanlar ise, oruç tutanların bu hassasiyetinin yanlış olduğunu, dışarıda yiyip içmenin herhangi bir sıkıntısı olmadığını söylüyor. 

Bu tartışmalar bazen bazı kentlerde ise fiziksel müdahaleye kadar da gidebiliyor.

Türkiye’nin en güvenilir araştırma şirketlerinden Konda Araştırma’nın Ramazan Ayı ile ilgili arıştırmasının sonuçları duyuruldu.

Türkiye’nin en güvenilir araştırma şirketlerinden Konda Araştırma’nın Ramazan Ayı ile ilgili arıştırmasının sonuçları duyuruldu.

Konda’nın araştırmasına göre, Ramazan Ayı boyunca yemek yenen işletmelerin kapalı olması gerektiğini söyleyenlerin oranında ciddi düşüş yaşandı. 

Araştırmada “Ramazan Ayı’nda lokantalar/yemek yenen yerler gündüz açık kalmalı mı yoksa iftara kadar kapanmalı mı?” sorusu soruldu.

2007 yılında ‘lokantalar tamamen kapalı olmalı’ diyenlerin oranı yüzde 14 olarak açıklanmıştı. 2025 ise bu oran yüzde 4'e geriledi.

'Lokantalar iftara kadar kapalı olmalı’ diyenler ise yüzde 38'den yüzde 24'e geldi.

Ramazanda ‘lokantalar açık olmalı’ diyenlerin oranı ise yüzde 48'den yüzde 62'ye çıktı.

Konda’nın yaptığı paylaşım 👇

Konda’nın yaptığı paylaşım 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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