Konda’nın Ramazan Ayı Araştırması: "Lokantalar İftara Kadar Kapansın" Diyenlerin Oranında Düşüş
Konda’nın Ramazan Ayı Araştırması: "Lokantalar İftara Kadar Kapansın" Diyenlerin Oranında Düşüş
Konda’nın “Hayat Tarzları” isimli araştırmasında Ramazan Ayı ile ilgili ilginç sonuçlar çıktı. Şirketin yaptığı paylaşıma göre, “Ramazan Ayı’nda lokantalar kapanmalı mı?” sorusuna evet diyenlerin oranında 2007 yılından bu yana ciddi düşüş yaşandı. 2007 yılında Ramazan Ayı’nda lokantaların açık olmasını isteyenlerin oranı yüzde 47 olurken, 2025 yılında bu oran yüzde 62’ye yükseldi.
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Ramazan Ayı ile birlikte yaşam tarzı tartışmaları da yaşanmaya başlanmıştı.
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Türkiye’nin en güvenilir araştırma şirketlerinden Konda Araştırma’nın Ramazan Ayı ile ilgili arıştırmasının sonuçları duyuruldu.
Konda’nın yaptığı paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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