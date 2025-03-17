Konda’nın Ramazan Ayı Araştırması: "Lokantalar İftara Kadar Kapansın" Diyenlerin Oranında Düşüş

Kimileri oruç tutmalarına saygı bekleyip, dışarıda yenilip içilmesine tepki gösteriyor. Oruç tutmayanlar ise, oruç tutanların bu hassasiyetinin yanlış olduğunu, dışarıda yiyip içmenin herhangi bir sıkıntısı olmadığını söylüyor.

Bu tartışmalar bazen bazı kentlerde ise fiziksel müdahaleye kadar da gidebiliyor.