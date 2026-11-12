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Komşulardan Nefret Edenlere Özel: Dünyanın En Ücra Köşelerindeki 8 Ev

Komşulardan Nefret Edenlere Özel: Dünyanın En Ücra Köşelerindeki 8 Ev

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 13:22
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Dağ başlarında, adalarda ve uçurum kenarlarında yükselen sekiz küçük yapı, çevresindeki devasa doğa karşısında neredeyse görünmez kalıyor. Bu yapıların çoğu zamanında tırmanıcılar için barınak, savaş zamanı üssü ya da gemilere ışık gibi tek bir zorlu iş için inşa edildi. Bu günlerde ise kalabalık şehirlerden kaçmak isteyenler için cennet gibi görünüyorlar.

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Kaynak: Street Art Utopia

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1. İzlanda'nın Elliðaey Adası'ndaki beyaz av köşkü, deniz papağanlarıyla dolu yeşil bir yamaçta duruyor.

İzlanda'nın Elliðaey Adası'ndaki beyaz av köşkü, deniz papağanlarıyla dolu yeşil bir yamaçta duruyor.

Westman Adaları'ndaki Elliðaey, yaklaşık 45 hektarlık (110 akre) ve kalıcı nüfusu olmayan bir ada. Yeşil yamaçtaki beyaz köşk, Elliðaey Avcılık Derneği tarafından 1953'te, deniz papağanlarıyla dolu bu adada avcılık yapmak için inşa edildi.

Görsel: Diego Delso

2. Kalsoy'un kuzey ucundaki Kallur Feneri, yeşil bir sırtın üzerinde yalnız başına duruyor.

Kalsoy'un kuzey ucundaki Kallur Feneri, yeşil bir sırtın üzerinde yalnız başına duruyor.

Faroe Adaları'ndaki küçük fener, yanında duran yürüyüşçüler sayesinde ne kadar ufak olduğunu gösteriyor. Bu sırt, 2021 yapımı James Bond filmi No Time to Die'da kötü adamın adası olarak kullanıldı. 2022'de yerel halk, fenerin yanına bir James Bond mezar taşı yerleştirdi.

3. Glen Coe'daki Lagangarbh, Buachaille Etive Mòr Dağı'nın eteğinde duran küçük beyaz bir ev.

Glen Coe'daki Lagangarbh, Buachaille Etive Mòr Dağı'nın eteğinde duran küçük beyaz bir ev.

İskoçya'daki bu yapı, başlangıçta bir çiftçi evi olarak kullanıldı. Yanındaki az sayıdaki ağaç ise evi rüzgardan korumak için dikildi.

4. Matterhorn'daki Solvay Barınağı, 4.003 metre yükseklikte bir sırtın üzerinde yer alıyor.

Matterhorn'daki Solvay Barınağı, 4.003 metre yükseklikte bir sırtın üzerinde yer alıyor.

İsviçre'deki ahşap barınak, Hörnli Sırtı'nda yükseliyor ve 10 yatak kapasitesine sahip. İsviçre Alp Kulübü, tırmanıcıların barınağı yalnızca acil durumlarda kullanabileceğini belirtiyor. Yapı, inşasına 20 bin frank bağışlayan Belçikalı sanayici Ernest Solvay'ın adını taşıyor ve 1917'de tamamlandı.

5. Abbot Pass Barınağı, Kanada'nın ikinci en yüksek kalıcı yaşam yapısı.

Abbot Pass Barınağı, Kanada'nın ikinci en yüksek kalıcı yaşam yapısıydı.

Banff Ulusal Parkı'ndaki taş barınağı 1922'de İsviçreli rehberler inşa etti. Victoria ve Lefroy dağları arasındaki geçitte, 2.925 metre yükseklikte bulunan yapının üst katında 24 tırmanıcı yatabiliyordu.

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6. Cairngorms'taki Corrour Bothy, yürüyüşçülere ve tırmanıcılara açık küçük bir taş barınak.

Cairngorms'taki Corrour Bothy, yürüyüşçülere ve tırmanıcılara açık küçük bir taş barınak.

İskoçya'daki Cairngorms dağlarının uzun geçidi Lairig Ghru'da yer alan taş yapının içinde açık bir ocak bulunuyor. Barınak bugün yürüyüşçülere ve tırmanıcılara açık durumda ve bazıları hala dışarıya çadır kurmayı tercih ediyor.

7. Antarktika'daki Port Lockroy'un siyah kayık evi, eski bir İngiliz üssüne ait.

Antarktika'daki Port Lockroy'un siyah kayık evi, eski bir İngiliz üssüne ait.

Goudier Adası'ndaki eski İngiliz üssü, jentoo penguenlerle çevrili. İngiltere burada, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944'te Tabarin Operasyonu kapsamında bir üs kurdu. Adanın yarısı bugün ziyaretçilere açık, diğer yarısı ise penguenlere bırakılmış durumda.

8. Yeni Zelanda'daki Mueller Barınağı, Sealy Sıradağları'nın üzerinde tek başına duran küçük bir dağ evi.

Yeni Zelanda'daki Mueller Barınağı, Sealy Sıradağları'nın üzerinde tek başına duran küçük bir dağ evi.

Aoraki/Mount Cook Ulusal Parkı'ndaki barınak yaklaşık 1.800 metre yükseklikte bulunuyor ve 28 yatak kapasitesine sahip. White Horse Hill otoparkından başlayan, 3-4 saat süren bir tırmanışla ulaşılan yapı, bölgede inşa edilen beşinci Mueller barınağı olarak kayıtlara geçti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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