Komşulardan Nefret Edenlere Özel: Dünyanın En Ücra Köşelerindeki 8 Ev

Dağ başlarında, adalarda ve uçurum kenarlarında yükselen sekiz küçük yapı, çevresindeki devasa doğa karşısında neredeyse görünmez kalıyor. Bu yapıların çoğu zamanında tırmanıcılar için barınak, savaş zamanı üssü ya da gemilere ışık gibi tek bir zorlu iş için inşa edildi. Bu günlerde ise kalabalık şehirlerden kaçmak isteyenler için cennet gibi görünüyorlar.

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Kaynak: Street Art Utopia