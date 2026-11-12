Komşulardan Nefret Edenlere Özel: Dünyanın En Ücra Köşelerindeki 8 Ev
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Dağ başlarında, adalarda ve uçurum kenarlarında yükselen sekiz küçük yapı, çevresindeki devasa doğa karşısında neredeyse görünmez kalıyor. Bu yapıların çoğu zamanında tırmanıcılar için barınak, savaş zamanı üssü ya da gemilere ışık gibi tek bir zorlu iş için inşa edildi. Bu günlerde ise kalabalık şehirlerden kaçmak isteyenler için cennet gibi görünüyorlar.
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Kaynak: Street Art Utopia
1. İzlanda'nın Elliðaey Adası'ndaki beyaz av köşkü, deniz papağanlarıyla dolu yeşil bir yamaçta duruyor.
2. Kalsoy'un kuzey ucundaki Kallur Feneri, yeşil bir sırtın üzerinde yalnız başına duruyor.
3. Glen Coe'daki Lagangarbh, Buachaille Etive Mòr Dağı'nın eteğinde duran küçük beyaz bir ev.
4. Matterhorn'daki Solvay Barınağı, 4.003 metre yükseklikte bir sırtın üzerinde yer alıyor.
5. Abbot Pass Barınağı, Kanada'nın ikinci en yüksek kalıcı yaşam yapısı.
6. Cairngorms'taki Corrour Bothy, yürüyüşçülere ve tırmanıcılara açık küçük bir taş barınak.
7. Antarktika'daki Port Lockroy'un siyah kayık evi, eski bir İngiliz üssüne ait.
8. Yeni Zelanda'daki Mueller Barınağı, Sealy Sıradağları'nın üzerinde tek başına duran küçük bir dağ evi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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