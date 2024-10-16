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Komplo Teorileri Aldı Başını Gitti: Google Haritaların Antarktika'da Görüntülediği Kapının Sırrı!

Komplo Teorileri Aldı Başını Gitti: Google Haritaların Antarktika'da Görüntülediği Kapının Sırrı!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
16.10.2024 - 11:12

Google Haritalar'da görüntülenen ilginç yerlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Antarktika'da büyük bir kapı olduğu görüldü. Haliyle sosyal medyada komplo teorileri aldı başını gitti. 

Peki Antarktika'daki gizemli kapının sırrı ne? Bilim insanları açıkladı!

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Google Haritalar'ın günlük hayatımızı kolaylaştırdığı kesin. Tabii kolaylaştırmasının yanında bizlere eğlenceli anlar da sunuyor.

Google Haritalar'ın günlük hayatımızı kolaylaştırdığı kesin. Tabii kolaylaştırmasının yanında bizlere eğlenceli anlar da sunuyor.

Google Haritalar'da hiç bilmediğiniz diyarlara gidip keşif yaptığınızı biliyoruz. Kim yapmıyor ki?

İşte bu keşifler sırasında Google Haritalar'da pek çok ilginç anlara tanıklık ettik bugüne kadar.

İşte bu keşifler sırasında Google Haritalar'da pek çok ilginç anlara tanıklık ettik bugüne kadar.

Çölün ortasında 'uzaylılar' tarafından yapıldığı düşünülen işaretler, okyanusun ortasında açıklanamayan boşluklar, garip garip pozlar veren insanlar...

Şimdi ise Google Haritalar'ın ilginç görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir Reddit kullanıcısı, Antarktika'da buzulların arasındaki tuhaf yapıyı keşfetti.

Şimdi ise Google Haritalar'ın ilginç görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir Reddit kullanıcısı, Antarktika'da buzulların arasındaki tuhaf yapıyı keşfetti.

Sosyal medya kullanıcıları, bunun bir kapı olduğunu düşünmeye başladı, çeşitli komplo teorilerinin de ardı arkası kesilmedi.

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Kimisi efsanevi yaratık Kocaayak'ın evi olduğunu söyledi, kimileri kaza yapan bir uçağın kapısı olduğunu, kimileri de işleri iyice abartarak dünyanın gizli alemlere açılan kapısı olduğunu iddia etti!

Kimisi efsanevi yaratık Kocaayak'ın evi olduğunu söyledi, kimileri kaza yapan bir uçağın kapısı olduğunu, kimileri de işleri iyice abartarak dünyanın gizli alemlere açılan kapısı olduğunu iddia etti!
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Peki Antarktika'daki bu gizemli kapının sırrı ne? Bilim insanları açıkladı 👇🏻

Peki Antarktika'daki bu gizemli kapının sırrı ne? Bilim insanları açıkladı 👇🏻

Elbette komplo teorisyenleri gibi heyecanlanmaya gerek yok. Bilim insanları, bunun doğal bir oluşum olduğunu belirtiyor. Buzulların erimesiyle ortaya çıkan bu ilginç görüntü, aslında oldukça doğal.

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