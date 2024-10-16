Komplo Teorileri Aldı Başını Gitti: Google Haritaların Antarktika'da Görüntülediği Kapının Sırrı!

Google Haritalar'da görüntülenen ilginç yerlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Antarktika'da büyük bir kapı olduğu görüldü. Haliyle sosyal medyada komplo teorileri aldı başını gitti.

Peki Antarktika'daki gizemli kapının sırrı ne? Bilim insanları açıkladı!