Komplo Teorileri Aldı Başını Gitti: Google Haritaların Antarktika'da Görüntülediği Kapının Sırrı!
Komplo Teorileri Aldı Başını Gitti: Google Haritaların Antarktika'da Görüntülediği Kapının Sırrı!
Google Haritalar'da görüntülenen ilginç yerlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Antarktika'da büyük bir kapı olduğu görüldü. Haliyle sosyal medyada komplo teorileri aldı başını gitti.
Peki Antarktika'daki gizemli kapının sırrı ne? Bilim insanları açıkladı!
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Google Haritalar'ın günlük hayatımızı kolaylaştırdığı kesin. Tabii kolaylaştırmasının yanında bizlere eğlenceli anlar da sunuyor.
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İşte bu keşifler sırasında Google Haritalar'da pek çok ilginç anlara tanıklık ettik bugüne kadar.
Şimdi ise Google Haritalar'ın ilginç görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir Reddit kullanıcısı, Antarktika'da buzulların arasındaki tuhaf yapıyı keşfetti.
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Kimisi efsanevi yaratık Kocaayak'ın evi olduğunu söyledi, kimileri kaza yapan bir uçağın kapısı olduğunu, kimileri de işleri iyice abartarak dünyanın gizli alemlere açılan kapısı olduğunu iddia etti!
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Peki Antarktika'daki bu gizemli kapının sırrı ne? Bilim insanları açıkladı 👇🏻
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