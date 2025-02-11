Koltuğa Uzanan Cardi B'den Emma Roberts'ın Doğum Gününe 11 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Koltuğa Uzanan Cardi B'den Emma Roberts'ın Doğum Gününe 11 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Cardi B
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Ashley Tisdale
Emrata
Kim Kardashian
Jessie J
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Sydney Sweeney
Georgina Rodriguez
Selena Gomez
Emma Roberts
Paris Hilton
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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