Kolpaçino 5 Çekilecek mi? Şafak Sezer'den Aydemir Akbaş'ın Ardından Hayranları Üzecek Cevap
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Türk komedisinin en sevilen serilerinden Kolpaçino'ya beşinci film gelecek mi? Serinin senaryolarını yazan ve dört filmde de Özgür'ü canlandıran Şafak Sezer, bu soruyu tv100'de Mesut Yar ile Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programında yanıtladı. Verdiği cevap, Dolapdereli Sabri'yi özleyen hayranları pek sevindirecek gibi değil.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Şafak Sezer, tv100'de yayınlanan İki Arada programının konuğuydu.
Kolpaçino serisi 2009'dan bu yana dört filmle seyirci karşısına çıktı.
Şafak Sezer, Kolpaçino adının ve Özgür karakterinin hikâyesini de anlattı.
Serinin dört filminde de Dolapdereli Sabri'yi Aydemir Akbaş canlandırmıştı.
Yeni bir Kolpaçino filmi sorusuna Şafak Sezer şöyle cevap verdi:
Şafak Sezer programda seyirciye sinemaya dönme çağrısı da yaptı.
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