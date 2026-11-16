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Kolpaçino 5 Çekilecek mi? Şafak Sezer'den Aydemir Akbaş'ın Ardından Hayranları Üzecek Cevap

Kolpaçino 5 Çekilecek mi? Şafak Sezer'den Aydemir Akbaş'ın Ardından Hayranları Üzecek Cevap

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 16:31 Son Güncelleme: 16.11.2026 - 16:35
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Türk komedisinin en sevilen serilerinden Kolpaçino'ya beşinci film gelecek mi? Serinin senaryolarını yazan ve dört filmde de Özgür'ü canlandıran Şafak Sezer, bu soruyu tv100'de Mesut Yar ile Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programında yanıtladı. Verdiği cevap, Dolapdereli Sabri'yi özleyen hayranları pek sevindirecek gibi değil.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Şafak Sezer, tv100'de yayınlanan İki Arada programının konuğuydu.

Şafak Sezer, tv100'de yayınlanan İki Arada programının konuğuydu.

Şafak Sezer programda Ankara'da yoksulluk içinde geçen çocukluğundan sahneye ilk adımına, oyuncu ücretlerinden Milli Takım'a kadar pek çok konuda konuştu. Sohbetin bir bölümü de Kolpaçino'ya ayrıldı.

Kolpaçino serisi 2009'dan bu yana dört filmle seyirci karşısına çıktı.

Kolpaçino serisi 2009'dan bu yana dört filmle seyirci karşısına çıktı.

Seri 2009'da Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi ile başladı. Ardından 2011'de Kolpaçino: Bomba, 2016'da Kolpaçino 3. Devre geldi. Dördüncü film Kolpaçino 4 4'lük ise 12 Ocak 2024'te vizyona girdi. İkinci ve üçüncü filmi Şafak Sezer kendisi yönetti.

Şafak Sezer, Kolpaçino adının ve Özgür karakterinin hikâyesini de anlattı.

Şafak Sezer, Kolpaçino adının ve Özgür karakterinin hikâyesini de anlattı.

Şafak Sezer'in anlattığına göre isim Al Pacino'dan esinlenerek bulunmuş: 'Kolpaçino ismi, Al Pacino'dan esinlenerek ortaya çıktı.'

Seyircinin onu hâlâ Özgür'le özdeşleştirdiğini söyleyen Şafak Sezer, karakterin ilham kaynağının Ayhan Kanat olduğunu açıkladı: 'Bu karakteri, bir arkadaşımın Beşiktaş maçı yorumunu izledikten sonra canlandırmaya karar verdim. Sonrasında Kolpaçino'daki galeri sahnesinde de gerçek kişiyi oynatarak bu karaktere yer verdik.'

Serinin dört filminde de Dolapdereli Sabri'yi Aydemir Akbaş canlandırmıştı.

Serinin dört filminde de Dolapdereli Sabri'yi Aydemir Akbaş canlandırmıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş, 17 Ağustos 2024'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Aydemir Akbaş'ın yer aldığı son Kolpaçino filmi, vefatından yaklaşık yedi ay önce vizyona giren Kolpaçino 4 4'lük oldu.

Yeni bir Kolpaçino filmi sorusuna Şafak Sezer şöyle cevap verdi:

Yeni bir Kolpaçino filmi sorusuna Şafak Sezer şöyle cevap verdi:

'Aydemir Akbaş'ın vefatından sonra yeni bir Kolpaçino filmi yapmayı pek düşünmüyoruz. Bakalım kader bizi nereye götürecek.'

Şafak Sezer kapıyı büsbütün kapatmadı ama şimdilik beşinci bir film gündemde görünmüyor.

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Şafak Sezer programda seyirciye sinemaya dönme çağrısı da yaptı.

Şafak Sezer programda seyirciye sinemaya dönme çağrısı da yaptı.

'Sinema salonlarının dolmasını istiyorum. Benim için seyircinin gelmesi, kazanacağımız paradan daha önemli. Özellikle komedi filmleri kalabalık salonlarda izlenmeli.'

Siz Kolpaçino'nun devam etmesini ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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