Kolpaçino 5 Çekilecek mi? Şafak Sezer'den Aydemir Akbaş'ın Ardından Hayranları Üzecek Cevap

Türk komedisinin en sevilen serilerinden Kolpaçino'ya beşinci film gelecek mi? Serinin senaryolarını yazan ve dört filmde de Özgür'ü canlandıran Şafak Sezer, bu soruyu tv100'de Mesut Yar ile Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programında yanıtladı. Verdiği cevap, Dolapdereli Sabri'yi özleyen hayranları pek sevindirecek gibi değil.