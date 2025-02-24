Kocaeli’nde Rehine Krizi: 1 Kişiyi Silahla Vurup Restorandakileri Rehin Aldı
Kocaeli’nde Rehine Krizi: 1 Kişiyi Silahla Vurup Restorandakileri Rehin Aldı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir restoranda rehine krizi yaşanıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi. Restoranda bulunan 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, yaralının durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir restoranda bir kişi içeride bulunanları rehin aldı.
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Olay yerine gelen özel hareket polisleri rehine krizine müdahale etmeye hazırlanıyor.
Şüpheli yaraladığı kişiyi bir süre sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddetti.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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