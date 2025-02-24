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Kocaeli’nde Rehine Krizi: 1 Kişiyi Silahla Vurup Restorandakileri Rehin Aldı

Kocaeli’nde Rehine Krizi: 1 Kişiyi Silahla Vurup Restorandakileri Rehin Aldı

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 13:11 Son Güncelleme: 24.02.2025 - 13:55

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir restoranda rehine krizi yaşanıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi. Restoranda bulunan 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, yaralının durumunun ağır olduğunu öğrenildi. 

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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir restoranda bir kişi içeride bulunanları rehin aldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir restoranda bir kişi içeride bulunanları rehin aldı.

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Rehine olayının neden yaşandığı ise henüz belirlenemedi.

Olay yerine gelen özel hareket polisleri rehine krizine müdahale etmeye hazırlanıyor.

Olay yerine gelen özel hareket polisleri rehine krizine müdahale etmeye hazırlanıyor.

Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Restoranda burulunan 1 kişinin silahlı vurulduğu öğrenildi.

Şüpheli yaraladığı kişiyi bir süre sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddetti.

Şüpheli yaraladığı kişiyi bir süre sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddetti.

İçeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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