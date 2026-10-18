Kocaeli’de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Pendik’te Bulundu
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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde acı haberler art arda gelmeye devam ediyor. Haliç’te yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte megakentte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e çıktı.
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İstanbul’da hayatı felç eden şiddetli yağış ve selin ardından kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Öte yandan, sel felaketine ilişkin bir diğer acı haber de Pendik’ten geldi.
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