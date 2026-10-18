Kocaeli’de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Pendik’te Bulundu

Kocaeli’de sel sularına kapılarak kaybolan ve günlerdir aranan bir başka vatandaşın cansız bedeninin Pendik sahiline vurduğu öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri, İstanbul’da sel sularında kaybolduğu tespit edilen diğer 2 kişiyi bulabilmek için bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Zamanla yarışan ekipler, hem karadan hem de su altı arama ve kurtarma timleriyle taramalarına devam ediyor.