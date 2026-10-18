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Kocaeli’de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Pendik’te Bulundu

Kocaeli’de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Pendik’te Bulundu

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
18.10.2026 - 14:28
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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde acı haberler art arda gelmeye devam ediyor. Haliç’te yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte megakentte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e çıktı.

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İstanbul’da hayatı felç eden şiddetli yağış ve selin ardından kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstanbul’da hayatı felç eden şiddetli yağış ve selin ardından kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Günlerdir devam eden umutlu bekleyiş, gelen acı haberlerle yerini yasa bıraktı. Sel sularına kapılarak kaybolduğu bildirilen 30 yaşındaki Murat Babacanov’un cansız bedeni ekipler tarafından Haliç’te bulundu. 

Babacanov’un naaşının sudan çıkarılmasıyla birlikte felakette İstanbul genelindeki can kaybı 5’e yükseldi.

Öte yandan, sel felaketine ilişkin bir diğer acı haber de Pendik’ten geldi.

Öte yandan, sel felaketine ilişkin bir diğer acı haber de Pendik’ten geldi.

Kocaeli’de sel sularına kapılarak kaybolan ve günlerdir aranan bir başka vatandaşın cansız bedeninin Pendik sahiline vurduğu öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri, İstanbul’da sel sularında kaybolduğu tespit edilen diğer 2 kişiyi bulabilmek için bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Zamanla yarışan ekipler, hem karadan hem de su altı arama ve kurtarma timleriyle taramalarına devam ediyor.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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