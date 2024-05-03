Görüş Bildir
Haberler
Finans
Koç Metalurji Halka Arz Oluyor! Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri ve Şirket Hakkında Merak Edilenler

Koç Metalurji Halka Arz Oluyor! Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri ve Şirket Hakkında Merak Edilenler

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.05.2024 - 14:27

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Metalurji Anonim Şirketi'nin halka arzını onaylandı. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji, şirketinin sahibi Adil Koç'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Borsa yatırımcıları ayrıca, Koç Metalurji şirketinin halka arzın katılım endeksine uygunluğu ve kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlandı. Peki, Koç Metalurji halka arzı ne zaman? Koç Metalurji şirketi ne zaman kuruldu?

İşte, Koç Metalurji halka arz bilgileri...

Koç Metalurji Ne Zaman Kuruldu? Koç Metalurji Şirketinin Sahibi Adil Koç Kimdir?

Koç Metalurji Ne Zaman Kuruldu? Koç Metalurji Şirketinin Sahibi Adil Koç Kimdir?

Koç Metalurji A.Ş., 1993 yılında Hatay'da kuruldu ve demir çelik sektöründe yerini aldı. Kısa bir süre sonra Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen Haddehane'de yıllık 550 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine ulaştı. 

2016 yılında ise Osmaniye O.S.B.'de kurulan Çelikhane faaliyete geçti. Koç Metalurji şirketi bu tarihten beri yıllık 1.2 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle faaliyetlerine devam ediyor. 

Koç Metalurji şirketinin sahibi Adil Koç, Koç Metalurji A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıdır.

Koç Metalurji Halka Arzı Ne Zaman? Koç Metalurji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Koç Metalurji Halka Arzı Ne Zaman? Koç Metalurji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Koç Metalurji halka arz tarihleri henüz belli olmadı. Ayrıca, Koç Metalurji şirketinin katılım endeksine uygun olup olmadığı da onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

Taslak izahnameye göre, şirketin halka arzı bireysel yatırımcıya eşit olarak gerçekleştirilecek.

Koç Metalurji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Koç Metalurji Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Koç Metalurji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Koç Metalurji Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş., halka arz kararını kamuoyuna duyurdu. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak pay satışı ile gerçekleşecek. Halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı ise 20,50 TL olarak belirlendi.

  • SPK'nın haftalık bülteninde yayınlanan bilgilere göre, Koç Metalurji A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL'den 455.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 105.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay halka arz edilecek.  

  • Halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Adil Koç'un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay da halka arz edilecek. 

  • Bu durumda, toplam 125.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay halka arz olacak.

Halka arz işleminin tamamlanmasının ardından, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 2.5 milyar TL'ye ulaşacak. Ayrıca, halka arzın tamamlanmasının ardından Koç Metalurji şirketinin halka açıklık oranı yüzde 27,47 olacak.

Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri

Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: Henüz Belli Değil

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 350.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 455.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 105.000.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 20.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 2.5 Milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %27,47

Koç Metalurji A.Ş. Fon Kullanım Yerleri

Koç Metalurji A.Ş. Fon Kullanım Yerleri

Koç Metalurji Şirketi tarafından yayımlanan izahnamede şirketin fon kullanım yerlerine de değinildi. Şirketin halka arza ilişkin izahnameye göre, Koç Metalurji Şirketi'nin fon kullanım yerleri şu şekilde olacak:

  • Yüzde 35: Ham madde yatırımı 

  • Yüzde 35: Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı 

  • Yüzde 35: Ham madde tedariki ve işletme sermayesi

  • Yüzde 10: Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu

Koç Metalurji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Koç Metalurji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Koç Metalurji A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Koç Metalurji Finansal Gücü

Koç Metalurji Finansal Gücü

Koç Metalurji tarafından yayınlanan taslak izahnameye göre, şirketin finansal tablosu şu şekildedir: 

  • 2023/9 Hasılat: 6,6 milyar TL

  • 2023/9 Brüt Kâr: 579,5 milyon TL

  • 2022 Hasılat: 5,7 Milyar TL

  • 2022 Brüt Kâr: 236,5 Milyon TL

  • 2021 Hasılat: 5,4 Milyar TL

  • 2021 Brüt Kâr: 436 Milyon TL

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın