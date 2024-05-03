Koç Metalurji Halka Arz Oluyor! Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri ve Şirket Hakkında Merak Edilenler
Koç Metalurji Halka Arz Oluyor! Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri ve Şirket Hakkında Merak Edilenler
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Metalurji Anonim Şirketi'nin halka arzını onaylandı. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji, şirketinin sahibi Adil Koç'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Borsa yatırımcıları ayrıca, Koç Metalurji şirketinin halka arzın katılım endeksine uygunluğu ve kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlandı. Peki, Koç Metalurji halka arzı ne zaman? Koç Metalurji şirketi ne zaman kuruldu?
İşte, Koç Metalurji halka arz bilgileri...
Yorum Yazın