Koç Metalurji Halka Arz Oluyor! Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri ve Şirket Hakkında Merak Edilenler

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş., halka arz kararını kamuoyuna duyurdu. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak pay satışı ile gerçekleşecek. Halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı ise 20,50 TL olarak belirlendi.

SPK'nın haftalık bülteninde yayınlanan bilgilere göre, Koç Metalurji A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL'den 455.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 105.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay halka arz edilecek.

Halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Adil Koç'un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay da halka arz edilecek.

Bu durumda, toplam 125.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay halka arz olacak.

Halka arz işleminin tamamlanmasının ardından, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 2.5 milyar TL'ye ulaşacak. Ayrıca, halka arzın tamamlanmasının ardından Koç Metalurji şirketinin halka açıklık oranı yüzde 27,47 olacak.