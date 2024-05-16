Kobani Davasında Tahliye Kararı Verilen Gültan Kışanak Cezaevinden Çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gültan Kışanak, Kobani davasında verilen tahliye kararı sonrası tahliye edildi. Cezaevi önünde açıklama yapan Kışanak, 'Bizim aslında tahliyeye değil, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var' dedi.