KKM'de Önemli Hamle! TCMB Rezervlerinde 4 Haftadır Yükseliş Sürüyor
KKM'de Önemli Hamle! TCMB Rezervlerinde 4 Haftadır Yükseliş Sürüyor
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerini aylık frekansta ve zaman serisi olarak Aylık Para ve Banka İstatistikleri kapsamında yayımlanmaya başlanacağını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi. Söz konusu dönemde artış 18,2 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 439,60 milyon dolar düşüş gösterdi.
TCMB, PPK özetinde 'Öncü göstergeler Mayıs enflasyonunun nispeten yatay seyredeceğine işaret ediyor' açıklamasını yaptı.
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KKM ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürüyor.
TCMB döviz rezervleri bir ayda 18,2 milyar dolar arttı.
Bir önceki hafta 33 milyar 840 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 509 milyon dolar artarak 40 milyar 349 milyon dolara çıktı.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,44 milyar dolar azaldı.
TCMB 23 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.
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TCMB, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak.
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