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KKM'de Önemli Hamle! TCMB Rezervlerinde 4 Haftadır Yükseliş Sürüyor

KKM'de Önemli Hamle! TCMB Rezervlerinde 4 Haftadır Yükseliş Sürüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 16:33

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerini aylık frekansta ve zaman serisi olarak Aylık Para ve Banka İstatistikleri kapsamında yayımlanmaya başlanacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi. Söz konusu dönemde artış 18,2 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 439,60 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB, PPK özetinde 'Öncü göstergeler Mayıs enflasyonunun nispeten yatay seyredeceğine işaret ediyor' açıklamasını yaptı.

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KKM ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürüyor.

KKM ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 176 milyar TL'den 2 trilyon 161,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 202 milyar TL'den 13 trilyon 398,3 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 998 milyar TL'den 16 trilyon 125,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 648 milyar TL'den 1 trilyon 166,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 385 milyar TL'den 1 trilyon 409,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 208,3 milyar TL'den 209,4 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 24 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.

TCMB döviz rezervleri bir ayda 18,2 milyar dolar arttı.

TCMB döviz rezervleri bir ayda 18,2 milyar dolar arttı.

TCMB verilerine göre, 24 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler bu yılın en yüksek seviyesine geldi.

Brüt rezervler 4 milyar 216 milyon dolar artarak 78 milyar 549 milyon dolardan 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. 

Altın rezervleri ise 1,1 milyar dolar geriledi ve 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 33 milyar 840 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 509 milyon dolar artarak 40 milyar 349 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 33 milyar 840 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 509 milyon dolar artarak 40 milyar 349 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,44 milyar dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,44 milyar dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 41,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Mayıs ile sona eren haftada 170 milyar 601,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 151,870 milyon dolar azalarak 103 milyar 850 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 712,10 milyon dolar artarak 66 milyar 751,80 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 708 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 156 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 809 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB 23 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.

TCMB 23 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), öncü göstergelerin, Mayıs ayında enflasyonun ana eğiliminin Mayıs Enflasyon Raporu öngörüleriyle uyumlu olarak nispeten yatay seyredeceğine işaret ettiğini bildirdi.

TCMB, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını yineledi.

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.

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TCMB, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak.

TCMB, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu veriler, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.30’da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden, Aylık Para ve Banka İstatistikleri başlığı altında “Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları” alt başlığı ile yayımlanacak.

'DDKKM - Gerçek Kişiler', 'DDKKM - Tüzel Kişiler', 'DDKKM - Toplam' ve 'TL KKM' bakiyeleri ayrı seriler olarak gösterilecektir. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.

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