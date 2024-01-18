KKM Azalırken, Döviz Mevduat Arttı: Merkez Bankası Rezervleri Yeniden Yükseldi
KKM Azalırken, Döviz Mevduat Arttı: Merkez Bankası Rezervleri Yeniden Yükseldi
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri artış gösterdi. Vatandaşların döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 110,50 milyon dolar artış gösterirken, yabancıların hisse alımları sürdü.
Veriler 12 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.
TCMB toplam rezervleri 187 milyon dolar arttı
Bir önceki hafta 32 milyar 259 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 762 milyon dolar azalarak 29 milyar 497 milyon dolara indi.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,11 milyar dolar arttı
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Ocak haftasında 15747 milyon dolar net hisse alışı yaptı.
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