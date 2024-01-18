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KKM Azalırken, Döviz Mevduat Arttı: Merkez Bankası Rezervleri Yeniden Yükseldi

KKM Azalırken, Döviz Mevduat Arttı: Merkez Bankası Rezervleri Yeniden Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.01.2024 - 15:33

KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri artış gösterdi. Vatandaşların döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 110,50 milyon dolar artış gösterirken, yabancıların hisse alımları sürdü. 

Veriler 12 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL'den 193,2 milyar TL'ye yükseldi.

TCMB toplam rezervleri 187 milyon dolar arttı

TCMB toplam rezervleri 187 milyon dolar arttı

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 12 Ocak itibarıyla 17 milyon dolar artarak 91 milyar 973 milyon dolardan, 91 milyar 990 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 139 milyar 612 milyon dolardan, 139 milyar 799 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 32 milyar 259 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 762 milyon dolar azalarak 29 milyar 497 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 32 milyar 259 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 762 milyon dolar azalarak 29 milyar 497 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,11 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,11 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 887 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Ocak ile sona eren haftada 176 milyar 997,50 milyon dolara geldi. 

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 449,20 milyon dolar artarak 102 milyar 293,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 661,40 milyon dolar artarak 74 milyar 703, milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 926 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 350 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 576 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Ocak haftasında 15747 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Ocak haftasında 15747 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları net 424,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 0,4 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 19,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 789,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 956,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 689,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 690,7 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 84,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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