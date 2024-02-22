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Kızına 'Annen Okuyacağım Ezanı Dinlesin' Diyen Romantik Baba Nasip Olur mu Dedirtti!

Kızına 'Annen Okuyacağım Ezanı Dinlesin' Diyen Romantik Baba Nasip Olur mu Dedirtti!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 21:54

Sosyal medyada babasıyla mesajlaşmasını paylaşan @hephaklibiriyim adlı kullanıcının camide ezan okuyacak babasının ezanı annesinin dinlemesini istemesini yayınlamasıyla hepimizi aşka bir kere daha inandırdı.

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Sosyal medya kullanıcıları ebeveynleriyle mesajlaşmalarını sık sık paylaşırken, bir kullanıcının babasının attığı mesaj okuyanlar tekrardan aşka inandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları ebeveynleriyle mesajlaşmalarını sık sık paylaşırken, bir kullanıcının babasının attığı mesaj okuyanlar tekrardan aşka inandırdı.
twitter.com

Ezan okuyacağını belirten romantik baba kızından annesine haber vermesini isterken, o anlara yorum yağdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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