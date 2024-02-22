Kızına 'Annen Okuyacağım Ezanı Dinlesin' Diyen Romantik Baba Nasip Olur mu Dedirtti!
Kızına 'Annen Okuyacağım Ezanı Dinlesin' Diyen Romantik Baba Nasip Olur mu Dedirtti!
Sosyal medyada babasıyla mesajlaşmasını paylaşan @hephaklibiriyim adlı kullanıcının camide ezan okuyacak babasının ezanı annesinin dinlemesini istemesini yayınlamasıyla hepimizi aşka bir kere daha inandırdı.
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Sosyal medya kullanıcıları ebeveynleriyle mesajlaşmalarını sık sık paylaşırken, bir kullanıcının babasının attığı mesaj okuyanlar tekrardan aşka inandırdı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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