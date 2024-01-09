Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu'dan Kızıl Goncalar'a Destek
Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu'dan Kızıl Goncalar'a Destek
FOX TV ekranlarının yeni dizisi Kızıl Goncalar, tarikat sahneleri nedeniyle sosyal medyada tepki gördü. RTÜK tarafından ceza alan Kızıl Goncalar'a 2 kez durdurma cezası verildi. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğası Sıla Türkoğlu'dan ise Kızıl Goncalar dizisine destek paylaşımı geldi.
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FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, ilk bölümünden itibaren tartışmaların odağında.
Yoğun bir şikayet alan dizi, RTÜK'ün incelemesine girdi.
Salı günleri ekranlarda olması beklenen Kızıl Goncalar yerine bir belgesel yayınlandı.
RTÜK'ün aldığı karara ise hem FOX TV hem de yapım şirketi karşı dava açmıştı.
Kızıl Goncalar'ın yayınlanmamasına bir tepki de Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'dan geldi.
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