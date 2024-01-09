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Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu'dan Kızıl Goncalar'a Destek

Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu'dan Kızıl Goncalar'a Destek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.01.2024 - 21:02

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Kızıl Goncalar, tarikat sahneleri nedeniyle sosyal medyada tepki gördü. RTÜK tarafından ceza alan Kızıl Goncalar'a 2 kez durdurma cezası verildi. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğası Sıla Türkoğlu'dan ise Kızıl Goncalar dizisine destek paylaşımı geldi.

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FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, ilk bölümünden itibaren tartışmaların odağında.

FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, ilk bölümünden itibaren tartışmaların odağında.

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, sosyal medyanın tepkisini çekti. İçerdiği bazı tarikat sahneleri, kimilerince ağır eleştirilere maruz kaldı.

Yoğun bir şikayet alan dizi, RTÜK'ün incelemesine girdi.

Yoğun bir şikayet alan dizi, RTÜK'ün incelemesine girdi.

Tarikat sahnelerinin şikayet edilmesi üzerine RTÜK'ün inceleme başlattığı diziye, RTÜK tarafından ceza kesildi. Kızıl Goncalar dizisine 9 milyon TL para cezasının yanısıra, 2 kez yayın durma cezası verildi.

Salı günleri ekranlarda olması beklenen Kızıl Goncalar yerine bir belgesel yayınlandı.

Salı günleri ekranlarda olması beklenen Kızıl Goncalar yerine bir belgesel yayınlandı.

Henüz 2 bölümünün yayınlandığı dizi, Salı günü seyirci karşısına çıkacaktı. Ancak yapımcının açıkladığı habere göre, diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi.

RTÜK'ün aldığı karara ise hem FOX TV hem de yapım şirketi karşı dava açmıştı.

RTÜK'ün aldığı karara ise hem FOX TV hem de yapım şirketi karşı dava açmıştı.

Gold Film imzalı diziyle ilgili tepkiler ülkemizde olduğu kadar yabancı basında da yer edindi. Fransız gazetesi Le Monde, Kızıl Goncalar'a dair gelişmelere yer verdiği bir yazı yayınladı.

Detaylar;

Kızıl Goncalar'ın yayınlanmamasına bir tepki de Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'dan geldi.

Kızıl Goncalar'ın yayınlanmamasına bir tepki de Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'dan geldi.

Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak 'Daha önce de demiştik, şimdi de diyeceğiz. Sansüre hayır' sözlerine yer verdi.

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