Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Cennete Giremeyecek Erkekler Listesi ve Alternatifler
Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Cennete Giremeyecek Erkekler Listesi ve Alternatifler
Kızılcık Şerbeti bayramdan önceki son bölümünde yine ortalığı yıktı geçti. Her bölümü ayrı olan dizide Görkem fırtınası esti.
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Bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri de Nilay, Doğa ve Giray'ın birlikte oturduğu sahneydi.
Nilay'ın cennete giremeyecek erkekler listesi sosyal medyada gündem oldu.
Bazı kullanıcılar bu listeye eklenecek karakterleri paylaştı.
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Sizce bu listede hangi erkek karakterler olmalı? Haydi yorumlarda konuşalım.
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