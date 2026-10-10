Kişilik Testi: Ne Kadar Nefret Dolusun?
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Bazı insanlar kızar, söylenir ve birkaç saat sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eder. Bazıları ise yaşadığı bir olayı aylar sonra bile bütün detaylarıyla hatırlayabilir. Peki sen hangisisin? Seni kıran insanları kolayca hayatından çıkarıp yoluna devam edebiliyor musun, yoksa yaşadığın şeyleri uzun süre içinde taşıyor musun? Birine kızdığında bunu belli eder misin, yoksa sessizce uzaklaşıp kendi içinde mi büyütürsün?
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1. Birisi seni ciddi şekilde kırdığında ne yaparsın?
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2. Sana haksızlık yapan birinin başına kötü bir şey geldiğini öğrensen ne hissedersin?
3. Eski bir tartışmayı yıllar sonra hatırladığında nasıl hissedersin?
4. Bir arkadaşın seni başkalarının yanında küçük düşürdü. Ne yaparsın?
5. Sana yapılan bir haksızlık için özür dilendiğinde ne düşünürsün?
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6. Birinin seni kıskandığını veya başarısız olmanı istediğini fark ettin. Tepkin ne olur?
7. Sana kötü davranan bir insan senden yardım istedi. Ne yaparsın?
8. Birisi seni haksız yere suçladı ama sonradan hatasını kabul etti. Ne yaparsın?
Nefretle Değil, Huzurla Yaşıyorsun
Kırgınlıkları Unutmuyorsun
İçinde Öfke Biriktiriyorsun
Kini Kolay Bırakmıyorsun
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