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Kişilik Testi: Ne Kadar Nefret Dolusun?

Kişilik Testi: Ne Kadar Nefret Dolusun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
10.10.2026 - 22:01
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Bazı insanlar kızar, söylenir ve birkaç saat sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eder. Bazıları ise yaşadığı bir olayı aylar sonra bile bütün detaylarıyla hatırlayabilir. Peki sen hangisisin? Seni kıran insanları kolayca hayatından çıkarıp yoluna devam edebiliyor musun, yoksa yaşadığın şeyleri uzun süre içinde taşıyor musun? Birine kızdığında bunu belli eder misin, yoksa sessizce uzaklaşıp kendi içinde mi büyütürsün?

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1. Birisi seni ciddi şekilde kırdığında ne yaparsın?

1. Birisi seni ciddi şekilde kırdığında ne yaparsın?

2. Sana haksızlık yapan birinin başına kötü bir şey geldiğini öğrensen ne hissedersin?

3. Eski bir tartışmayı yıllar sonra hatırladığında nasıl hissedersin?

4. Bir arkadaşın seni başkalarının yanında küçük düşürdü. Ne yaparsın?

4. Bir arkadaşın seni başkalarının yanında küçük düşürdü. Ne yaparsın?

5. Sana yapılan bir haksızlık için özür dilendiğinde ne düşünürsün?

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6. Birinin seni kıskandığını veya başarısız olmanı istediğini fark ettin. Tepkin ne olur?

6. Birinin seni kıskandığını veya başarısız olmanı istediğini fark ettin. Tepkin ne olur?

7. Sana kötü davranan bir insan senden yardım istedi. Ne yaparsın?

8. Birisi seni haksız yere suçladı ama sonradan hatasını kabul etti. Ne yaparsın?

Nefretle Değil, Huzurla Yaşıyorsun

Nefretle Değil, Huzurla Yaşıyorsun

Senin cevapların, yaşadığın kötü olayları içinde büyütmek yerine geride bırakmayı tercih ettiğini gösteriyor. Elbette sen de kızıyor, kırılıyor ve bazı insanlara karşı ciddi hayal kırıklıkları yaşayabiliyorsun. Fakat bir olayın bütün hayatını yönetmesine izin vermiyorsun. Senin için 'Bunu bana nasıl yaptı?' diye aylarca düşünmek yerine, yaşanan olaydan bir ders çıkarıp yoluna devam etmek daha mantıklı. Bir insan seni kırdıysa onun davranışını değiştiremeyeceğini biliyorsun. Bu nedenle enerjini o kişiye harcamak yerine kendine ayırmayı tercih ediyorsun. Bu durum seni oldukça güçlü bir noktaya getiriyor. Çünkü affetmek zorunda olmadığını biliyorsun ama aynı zamanda nefret etmek zorunda da olmadığını fark etmişsin. Birini hayatından çıkarabilir ve onun hakkında her gün kötü şeyler düşünmeden yaşamaya devam edebilirsin.

Kırgınlıkları Unutmuyorsun

Sen tamamen kin tutan biri değilsin ama seni kıran insanları da kolayca silemiyorsun. Bir olay yaşandığında ilk anda tepki vermek yerine zaman içinde o kişinin davranışlarını değerlendirmeyi tercih ediyorsun. Birini affedebilirsin fakat bu, eskisi gibi güveneceğin anlamına gelmiyor. Senin için güven bir kez sarsıldığında yeniden oluşturulması gereken bir şey. Bu nedenle özür dilemek tek başına yeterli olmayabilir. Karşındaki kişinin gerçekten değiştiğini davranışlarıyla göstermesini bekliyorsun. Bazen geçmişte yaşadığın bir olay aklına geldiğinde yeniden sinirlenebilirsin. O an 'Ben bunu nasıl unutmuşum?' diye düşünmen bile mümkün. Aslında tamamen unutmuyorsun, sadece günlük hayatına devam ediyorsun.

İçinde Öfke Biriktiriyorsun

Senin cevapların, bazı olayları dışarıdan göründüğünden çok daha fazla önemsediğini gösteriyor. Birisi seni kırdığında o an hiçbir şey söylemeyebilirsin. Hatta normal davranmaya devam edebilirsin. Fakat olay zihninin bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Özellikle haksızlığa uğradığını düşündüğün durumlarda öfken çok daha güçlü hale geliyor. Sana yapılan bir davranışın adil olmadığını düşündüğünde bunu kolayca kabullenemiyorsun. Aradan zaman geçse bile yaşananları hatırlayabiliyor ve o kişiye karşı eski sıcaklığını kaybedebiliyorsun. Senin için en zor şeylerden biri, hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Birini affetsen bile içinde 'Bunu unutmadım' diyen bir taraf kalıyor. Bu nedenle bazı insanlarla ilişkilerinin eskisi gibi olmaması oldukça normal.

Kini Kolay Bırakmıyorsun

Senin cevapların, sana yapılan bazı şeyleri kolay kolay unutmadığını açıkça gösteriyor. Bir insan seni ciddi şekilde kırdıysa, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin o olay zihninde canlı kalabiliyor. Senin için güven çok önemli. Bir kişi bu güveni ciddi şekilde sarstığında onu hayatına yeniden almak kolay değil. Özür dilemesi bile her şeyi bir anda değiştirmiyor. Çünkü sen sözlerden çok davranışlara bakıyorsun. Bazen sana yapılanların karşılığını vermek istediğin de oluyor. 'Bana bunu yaptıysa neden ben onun için iyi bir şey yapayım?' diye düşünebiliyorsun. Özellikle karşındaki kişinin hiçbir pişmanlık göstermediğini düşündüğünde içindeki öfke daha da büyüyebiliyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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