Kişilik Testi: Ne Kadar Nefret Dolusun?

Senin cevapların, sana yapılan bazı şeyleri kolay kolay unutmadığını açıkça gösteriyor. Bir insan seni ciddi şekilde kırdıysa, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin o olay zihninde canlı kalabiliyor. Senin için güven çok önemli. Bir kişi bu güveni ciddi şekilde sarstığında onu hayatına yeniden almak kolay değil. Özür dilemesi bile her şeyi bir anda değiştirmiyor. Çünkü sen sözlerden çok davranışlara bakıyorsun. Bazen sana yapılanların karşılığını vermek istediğin de oluyor. 'Bana bunu yaptıysa neden ben onun için iyi bir şey yapayım?' diye düşünebiliyorsun. Özellikle karşındaki kişinin hiçbir pişmanlık göstermediğini düşündüğünde içindeki öfke daha da büyüyebiliyor.