Kış Aylarımızın Vazgeçilmezi Olan Pırasayı Kumlardan Arındırmanın Kolay Yolu
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Kış sofralarının vazgeçilmezi pırasa, katmanlarının arasına sakladığı kum yüzünden çoğu zaman uğraştırıyor. Yemek yazarı Dana Velden, pırasayı hem doğru temizlemenin hem de doğru doğramanın yolunu anlattı.
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Pırasanın kumlu olmasının nedeni yetiştirilme biçiminde yatıyor
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Sert koyu yeşil yaprakları atmak yerine sebze suyu için saklayabilirsiniz
Doğranacak pırasayı önce doğrayıp sonra süzgeçte yıkamak daha kolay
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