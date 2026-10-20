Kış Aylarımızın Vazgeçilmezi Olan Pırasayı Kumlardan Arındırmanın Kolay Yolu

Temizliğe en dıştaki katmandan başlanıyor. Kuru ya da yumuşamış görünen ilk katman soyulup atılıyor. Ardından pırasa, açık yeşil rengin bittiği ve koyu yeşilin başladığı yerden enine kesiliyor.

İnce ve açık yeşil kısım ile kalın ve sert koyu yeşil kısım arasındaki fark kolayca görülüyor. İlk kesimde kalan sert parçalar sonradan ayrıca ayıklanabilir. Koyu yeşil yapraklar yemeğe katılmasa da iyice yıkanıp et ya da sebze suyu hazırlarken değerlendirilebilir.