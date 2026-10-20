article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kış Aylarımızın Vazgeçilmezi Olan Pırasayı Kumlardan Arındırmanın Kolay Yolu

Kış Aylarımızın Vazgeçilmezi Olan Pırasayı Kumlardan Arındırmanın Kolay Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 12:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kış sofralarının vazgeçilmezi pırasa, katmanlarının arasına sakladığı kum yüzünden çoğu zaman uğraştırıyor. Yemek yazarı Dana Velden, pırasayı hem doğru temizlemenin hem de doğru doğramanın yolunu anlattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pırasanın kumlu olmasının nedeni yetiştirilme biçiminde yatıyor

Pırasanın kumlu olmasının nedeni yetiştirilme biçiminde yatıyor

Pırasa, sarımsak ve soğanla aynı aileden geliyor. Yemeklerde soğanın daha yumuşak tadı istendiğinde tercih ediliyor. Soğandan farklı olarak kızartıldığında tatlanmıyor, aksine acılaşıyor.

Pırasanın yenen kısmı beyaz ve açık yeşil bölümü. Gövdenin yumuşak kalması için pırasalar hendeklerde yetiştiriliyor, büyüdükçe gövdeleri toprakla örtülüyor. Katmanların arasına kum ve toprak dolmasının nedeni de bu yöntem.

Sert koyu yeşil yaprakları atmak yerine sebze suyu için saklayabilirsiniz

Sert koyu yeşil yaprakları atmak yerine sebze suyu için saklayabilirsiniz

Temizliğe en dıştaki katmandan başlanıyor. Kuru ya da yumuşamış görünen ilk katman soyulup atılıyor. Ardından pırasa, açık yeşil rengin bittiği ve koyu yeşilin başladığı yerden enine kesiliyor.

İnce ve açık yeşil kısım ile kalın ve sert koyu yeşil kısım arasındaki fark kolayca görülüyor. İlk kesimde kalan sert parçalar sonradan ayrıca ayıklanabilir. Koyu yeşil yapraklar yemeğe katılmasa da iyice yıkanıp et ya da sebze suyu hazırlarken değerlendirilebilir.

Doğranacak pırasayı önce doğrayıp sonra süzgeçte yıkamak daha kolay

Doğranacak pırasayı önce doğrayıp sonra süzgeçte yıkamak daha kolay

Pırasa uzunlamasına ikiye kesilerek kullanılacaksa kök kısmı kesilmiyor. Kök, yıkama sırasında katmanları bir arada tutuyor. İkiye ayrılan pırasa soğuk akan suyun altında, katmanlar parmaklarla hafifçe aralanarak yıkanıyor ve süzgece alınıyor.

Tarif doğranmış pırasa istiyorsa önce doğrayıp sonra yıkamak işi kolaylaştırıyor. Pırasa uzunlamasına ikiye, kalınsa dörde bölünüyor, kökü kesilip yarım ay şeklinde dilimleniyor. Dilimler süzgece alınıp kum kalmayana kadar soğuk akan suyun altında yıkanıyor, ardından süzülüp kullanılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın