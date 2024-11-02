Kırmızı Oda'dan Hallice Sosyal Medyayı Başlarına Gelen İyi Şeylerle Yumoş Yumoş Yapan Kullanıcılar
Kırmızı Oda'dan Hallice Sosyal Medyayı Başlarına Gelen İyi Şeylerle Yumoş Yumoş Yapan Kullanıcılar
Sosyal medyaya genellikle kafamızı dağıtmak için girer, bir iki eğlenceli video izleyip çıkmak isteriz. Fakat son zamanlarda tam tersi olmaya başlamadı mı sizce de? Artık sadece olumsuz, negatif, iç karartıcı paylaşımlara denk geliyor derdimize dert ekleyip çıkıyoruz uygulamalardan.
Tamd abu duruma isyan eden bir kullanıcı, başımıza gelen iyi şeyleri paylaşmamızı istedi!
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"Allah aşkına başınıza gelen iyi bir şey yazın" diyen sosyal medya kullanıcısı, son derece haklıydı.
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Neyse ki hala başımıza iyi şeyler gelebiliyormuş!
"İnsanlara asla yaklaştırmıyor" denilen köpeğin şimdiki hali.
Şunun güzelliğine bir bakar mısınız?
O minik öpücük dünyalara bedel.
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Daha güzel bir şey gelir mi? Sanmam.
Geçmiş olsun, tüm maaşın bitti bile.
Kurtlar fazlasıyla dökülmüş.
Maşallah!
🥹
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En son mutlu olduğumuz zamanlar.
İnanın hiç beklemediğiniz bir anda oluyor :)
Son zamanlarda gerçek mutluluğumuz;
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