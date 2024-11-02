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Kırmızı Oda'dan Hallice Sosyal Medyayı Başlarına Gelen İyi Şeylerle Yumoş Yumoş Yapan Kullanıcılar

Kırmızı Oda'dan Hallice Sosyal Medyayı Başlarına Gelen İyi Şeylerle Yumoş Yumoş Yapan Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.11.2024 - 14:27

Sosyal medyaya genellikle kafamızı dağıtmak için girer, bir iki eğlenceli video izleyip çıkmak isteriz. Fakat son zamanlarda tam tersi olmaya başlamadı mı sizce de? Artık sadece olumsuz, negatif, iç karartıcı paylaşımlara denk geliyor derdimize dert ekleyip çıkıyoruz uygulamalardan.

Tamd abu duruma isyan eden bir kullanıcı, başımıza gelen iyi şeyleri paylaşmamızı istedi!

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"Allah aşkına başınıza gelen iyi bir şey yazın" diyen sosyal medya kullanıcısı, son derece haklıydı.

"Allah aşkına başınıza gelen iyi bir şey yazın" diyen sosyal medya kullanıcısı, son derece haklıydı.
twitter.com

Son zamanlarda ne Twitter'da ne Instagram'da mutlu olacağımız paylaşımlara denk geldik. Hal böyle olunca gülümsemeye, umuda hasret kaldık.

Neyse ki hala başımıza iyi şeyler gelebiliyormuş!

Neyse ki hala başımıza iyi şeyler gelebiliyormuş!
twitter.com

"İnsanlara asla yaklaştırmıyor" denilen köpeğin şimdiki hali.

"İnsanlara asla yaklaştırmıyor" denilen köpeğin şimdiki hali.
twitter.com

Şunun güzelliğine bir bakar mısınız?

Şunun güzelliğine bir bakar mısınız?
twitter.com

O minik öpücük dünyalara bedel.

O minik öpücük dünyalara bedel.
twitter.com
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Daha güzel bir şey gelir mi? Sanmam.

Daha güzel bir şey gelir mi? Sanmam.
twitter.com

Geçmiş olsun, tüm maaşın bitti bile.

Geçmiş olsun, tüm maaşın bitti bile.
twitter.com

Kurtlar fazlasıyla dökülmüş.

Kurtlar fazlasıyla dökülmüş.
twitter.com

Maşallah!

Maşallah!
twitter.com

🥹

🥹
twitter.com
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En son mutlu olduğumuz zamanlar.

En son mutlu olduğumuz zamanlar.
twitter.com

İnanın hiç beklemediğiniz bir anda oluyor :)

İnanın hiç beklemediğiniz bir anda oluyor :)
twitter.com

Son zamanlarda gerçek mutluluğumuz;

Son zamanlarda gerçek mutluluğumuz;
twitter.com

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