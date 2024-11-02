Kırmızı Oda'dan Hallice Sosyal Medyayı Başlarına Gelen İyi Şeylerle Yumoş Yumoş Yapan Kullanıcılar

Sosyal medyaya genellikle kafamızı dağıtmak için girer, bir iki eğlenceli video izleyip çıkmak isteriz. Fakat son zamanlarda tam tersi olmaya başlamadı mı sizce de? Artık sadece olumsuz, negatif, iç karartıcı paylaşımlara denk geliyor derdimize dert ekleyip çıkıyoruz uygulamalardan.

Tamd abu duruma isyan eden bir kullanıcı, başımıza gelen iyi şeyleri paylaşmamızı istedi!