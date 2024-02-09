Kırmızı Göz Hastalığına Dikkat: Görme Kaybına Bile Yol Açabiliyor
Kırmızı Göz Hastalığına Dikkat: Görme Kaybına Bile Yol Açabiliyor
Kış aylarında kapalı alanlarda geçirlen sürenin artmasıyla birlikte enfeksiyon hastalıklarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, son günlerde “kırmızı göz hastalığı” vakalarında artış yaşandığını belirterek, dikkatli olma uyarısında bulundu. Hastalık, görme kaybına yol açabiliyor.
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Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncer Güney, kırmızı göz hastalığı ya da göz iltihabı olarak da bilinen konjonktivit vakalarında artış yaşandığını ifade etti.
“Konjonktivit göz küresi ve göz kapakları iç yüzeyini örten konjonktiva adı verilen zar tabakasının iltihaplı enfeksiyonudur. En sık kırmızı göz nedeni olan konjonktivitlerin birden çok nedeni bulunmaktadır.”
“Bu nedenler arasında enfeksiyöz dediğimiz viral, bakteriyel, mantar veya parazitler, göz kuruluğu, göze yabancı cisim kaçması, kimyasal yaralanma ve travmalar ya da alerjik nedenler (polen, toz, evcil hayvan tüyleri vs.) bulunabilir.”
“Havaların soğuması, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ile viral solunum yolu hastalıkları ve konjonktivitlerde beraber ya da ayrı ayrı artış görüyoruz. Viral konjonktivitler; toplu taşıma, okul-kreş, hastane, yurt gibi yerlerde hızla yayılabilen önemli bir halk sağlığı problemidir.”
“Gözlerde kızarıklık, kanlanma, göz kapaklarında şişlik/ödem, sulanma, çapaklanma, yanma, batma, ağrı, kirpiklere yapışan iltihap, beyaz zar oluşumu, ışığa karşı hassasiyet, gece boyunca gözden akıntı gelmesi ya da nadiren de olsa gözden kan gelmesi görülebilir.”
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“Çoğunlukla 1 ila 2 haftada hastalık belirtileri sorunsuz iyileşiyor ama bir grup hastada kornea tutulumuyla tablo ağırlaşarak 1 ila 3 ay kadar sürebiliyor ve görme kayıplarına neden olabiliyor.”
“Bütün bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi maske kullanımı, el yıkama, mesafe kontrolü ve gerektiğinde izolasyon hastalığın yayılmasını önlemede en önemli tedbirler arasındadır.”
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