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Kırmızı Bültenle Aranıyordu: Suç Örgütü Lideri Barış Boyun, İtalya'da Yakalandı!

Kırmızı Bültenle Aranıyordu: Suç Örgütü Lideri Barış Boyun, İtalya'da Yakalandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 11:44 Son Güncelleme: 22.05.2024 - 12:24

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

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Interpol işbirliğinde İtalya, Türkiye, Almanya'da yapılan suç örgütü operasyonunda toplam 19 kişi yakalandı.

Interpol işbirliğinde İtalya, Türkiye, Almanya'da yapılan suç örgütü operasyonunda toplam 19 kişi yakalandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de ve Avrupa'da işlenen birçok cinayetin sorumlusu olarak görülen Barış Boyun, 45 yaşında ve kırmızı bültenle aranıyordu.

Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı aktarıldı.

Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı aktarıldı.

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