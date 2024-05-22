Kırmızı Bültenle Aranıyordu: Suç Örgütü Lideri Barış Boyun, İtalya'da Yakalandı!
Kırmızı Bültenle Aranıyordu: Suç Örgütü Lideri Barış Boyun, İtalya'da Yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.
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Interpol işbirliğinde İtalya, Türkiye, Almanya'da yapılan suç örgütü operasyonunda toplam 19 kişi yakalandı.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi.
Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı aktarıldı.
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