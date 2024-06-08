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Kingdom Come: Deliverance II'den Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Kingdom Come: Deliverance II'den Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 10:08

Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Summer Game Fest 2024 etkinliği içerisinde Kingdom Come: Deliverance II için bir oynanış fragmanı yayınlandı.

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Yeni fragman göz kamaştırıyor!

Yeni fragman göz kamaştırıyor!

Nisan ayının ortalarında duyurulan ve bu yıl çıkacağı söylenen Kingdom Come: Deliverance II için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Summer Game Fest 2024 etkinliği içerisinde yayınlanan bu fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Henry'nin başından geçen maceralar daha büyük bir hal almaya başlıyor!

Peki oyun ne zaman çıkacak?

Peki oyun ne zaman çıkacak?

Şu an için paylaşılan net bir tarih bulunmuyor ancak oyunun 2024 yılı içerisinde çıkacağı belirtiliyor. Eğer herhangi bir erteleme olmazsa Kingdom Come: Deliverance II'yi bu senenin içerisinde oynama şansına erişeceğiz.

Türkçe dil desteğine sahip olacağını da hatırlatalım!

Türkçe dil desteğine sahip olacağını da hatırlatalım!

2024 yılı içerisinde çıkmasını beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance II içerisinde Türkçe dil desteği yer alacak. Oyunun geniş ve kalabalık metinlere ev sahipliği yaptığını düşünecek olursak bu bizler için harika bir haber anlamını taşıyor!

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