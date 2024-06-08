Kingdom Come: Deliverance II'den Oynanış Fragmanı Yayınlandı!
Kingdom Come: Deliverance II'den Oynanış Fragmanı Yayınlandı!
Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Summer Game Fest 2024 etkinliği içerisinde Kingdom Come: Deliverance II için bir oynanış fragmanı yayınlandı.
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Yeni fragman göz kamaştırıyor!
Henry'nin başından geçen maceralar daha büyük bir hal almaya başlıyor!
Peki oyun ne zaman çıkacak?
Türkçe dil desteğine sahip olacağını da hatırlatalım!
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