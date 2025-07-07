Ferrero’nun Türkiye’de Fındık Alımının Yasaklandığı İddia Edilmişti: Rekabet Kurumu’ndan Açıklama
Nutella, Kinder, Rafaello gibi çikolata markalarının sahibi dünyaca ünlü marka Ferrero’ya Türkiye mahkemesinden şok karar geldi. Ankara 15. İdare Mahkemesi, İtalyan Ferrero’nun Rekabet Kurumu'na Mart 2024'te sunduğu taahhütleri ‘güvenilir bir güvence sağlamadığı’ gerekçesiyle iptal etti. Ferrero’nun Türkiye’den fındık alma ve ihracatı yapması yasaklandı.
İHA'nın iddiasına ise Rekabet Kurulu'ndan yalanlama geldi.
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Ankara 15. İdare Mahkemesi'nden Ferrero ile ilgili kritik karar verildi.
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"Türkiye'de fındık alımı, kırımı, ihracat işlerini tasfiye etmek zorunda."
Mahkeme, Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na sunduğu taahhütlerin iptaline hükmetti.
Rekabet Kurulu'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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