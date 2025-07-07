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Ferrero’nun Türkiye’de Fındık Alımının Yasaklandığı İddia Edilmişti: Rekabet Kurumu’ndan Açıklama

Ferrero’nun Türkiye’de Fındık Alımının Yasaklandığı İddia Edilmişti: Rekabet Kurumu’ndan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 17:15

Nutella, Kinder, Rafaello gibi çikolata markalarının sahibi dünyaca ünlü marka Ferrero’ya Türkiye mahkemesinden şok karar geldi. Ankara 15. İdare Mahkemesi, İtalyan Ferrero’nun Rekabet Kurumu'na Mart 2024'te sunduğu taahhütleri ‘güvenilir bir güvence sağlamadığı’ gerekçesiyle iptal etti. Ferrero’nun Türkiye’den fındık alma ve ihracatı yapması yasaklandı.

İHA'nın iddiasına ise Rekabet Kurulu'ndan yalanlama geldi.

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Ankara 15. İdare Mahkemesi'nden Ferrero ile ilgili kritik karar verildi.

Ankara 15. İdare Mahkemesi'nden Ferrero ile ilgili kritik karar verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR ile Ordu merkezli bir yerel fındık şirketi tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, fındık sektörünü doğrudan ilgilendiren önemli bir karar alındı. Mahkeme, Ferrero’nun Mart 2024’te Rekabet Kurumu’na sunduğu, hükümetin açıkladığı fındık alım fiyatının altına inmeyeceğine dair taahhüdünü yetersiz buldu.

Mahkeme kararında şöyle denildi:

'Fındık piyasasında monopsona yakın bir güçle hakim durumda olduğu tespit edilen davalı şirketin piyasa yapısını bozucu eylemlerinin şirketin küresel ölçekteki ticari hacmi, pazar payı ve dikey bütünleşik yapısı göz önüne alındığında, sadece fiyat ve miktar odaklı sunulan taahhütlerin, teşebbüsün hakim durumu kötüye kullanma potansiyelini ortadan kaldırdığına ve pazardaki dışlayıcı ve sömürücü eylemlerini kalıcı olarak sonlandırdığına dair somut ve güvenilir bir güvence sağlamadığı görülmektedir.'

"Türkiye'de fındık alımı, kırımı, ihracat işlerini tasfiye etmek zorunda."

"Türkiye'de fındık alımı, kırımı, ihracat işlerini tasfiye etmek zorunda."

Davayı açan Ordu Büyükşehir Belediyesi kuruluşu ORTAR ve Ordu merkezli yerel bir fındık firmasının avukatı Ali Mertan, mahkemenin bu kararla Rekabet Kurumu'nun taahhütnamesini iptal ettiğini dile getirdi.

Mertan, 'Bu durumda Rekabet Kurumu mevcut taahhüt işlemini bugün itibariyle sonlandıracak ve bu karar doğrultusunda firmanın Türkiye'de ticari faaliyetini durdurma, yani iç piyasada kabuklu kabuksuz fındık alımı, kırımı, ihracat işlerini tasfiye etmek zorunda kalacaktır. Yani sadece ithalat işini yapacaktır. İhracatı Türk firmaları yapacaktır. Değerli tarım gibi uygulamalara son verecektir' diye konuştu.

Mahkeme, Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na sunduğu taahhütlerin iptaline hükmetti.

Mahkeme, Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na sunduğu taahhütlerin iptaline hükmetti.

Kararda ayrıca, verilen taahhütlerin piyasa düzenini sağlamak ve caydırıcılık açısından ne ölçüde etkili olduğunun netleşmediği vurgulandı. Rekabet Kurumu'nun bu hususları yeterince değerlendiremediği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

'Davalı şirketin piyasadaki hakim durumu ve bu gücü doğrudan veya dolaylı olarak manipüle etme potansiyeli, verilen taahhütlerin bu durumu etkin bir şekilde engellememesi halinde, piyasadaki rekabetçi yapının temel unsurlarından olan küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin ticari faaliyetlerini sürdüremez hale getirerek ekonomik mahvına neden olma riski taşımaktadır. Bu nedenle davalı idarenin piyasadaki rekabetçi yapıyı kalıcı olarak tesis etmek yerine etkinliği somut verilerle teminat altına alınmayan ve denetimi güç taahhütlerle soruşturmayı sonlandırmasına yönelik dava konusu kurul (Rekabet Kurumu) kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.'

Rekabet Kurulu'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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