Ferrero’nun Türkiye’de Fındık Alımının Yasaklandığı İddia Edilmişti: Rekabet Kurumu’ndan Açıklama

Kararda ayrıca, verilen taahhütlerin piyasa düzenini sağlamak ve caydırıcılık açısından ne ölçüde etkili olduğunun netleşmediği vurgulandı. Rekabet Kurumu'nun bu hususları yeterince değerlendiremediği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

'Davalı şirketin piyasadaki hakim durumu ve bu gücü doğrudan veya dolaylı olarak manipüle etme potansiyeli, verilen taahhütlerin bu durumu etkin bir şekilde engellememesi halinde, piyasadaki rekabetçi yapının temel unsurlarından olan küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin ticari faaliyetlerini sürdüremez hale getirerek ekonomik mahvına neden olma riski taşımaktadır. Bu nedenle davalı idarenin piyasadaki rekabetçi yapıyı kalıcı olarak tesis etmek yerine etkinliği somut verilerle teminat altına alınmayan ve denetimi güç taahhütlerle soruşturmayı sonlandırmasına yönelik dava konusu kurul (Rekabet Kurumu) kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.'