Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Erkek arkadaşım uyurken yatağa idrarını yapıyor. Bu durumdan cidden sıkıldım."
2. "Kızımın kaza geçirdiği gün benim yaşımdan büyük biriyle birlikteliği olduğunu öğrendim."
3. "Annem ölen kız kardeşimin kocasıyla evlenmemi istiyor."
4. "Az önce eski sevgilime ölmesini dilediğimi söyledim."
5. "Annem, kardeşimin konuşma terapisine ihtiyaç duymasının sebebinin ben olduğumu söyledi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Babaannemin, annemin haberi olmadan babamı beni halama evlatlık vermeye ikna etmeye çalıştığını öğrendim."
7. "Çocuğumu doğar doğmaz evlatlık verdim."
8. "Nişanlım arkadaşlarının akşam yemeği parasını bana ödetti."
9. "Benden nefret eden ailem durup dururken benimle iletişime geçti. Ne yapacağımı bilmiyorum."
10. "Kardeşimin nişanında, nişanlısı ve ailesi benimle fotoğraf çekilmedi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Ailem aşırı kilo kaybımdan dolayı beni övüyor ama bu hayatımın en kötü dönemiydi."
12. "Üç kere evlendim üç evliliğimde de aldatıldım."
13. "Babam annemi bir adamla aldatıyor."
14. "25 yıl önceki eski erkek arkadaşım onun hayatını mahvettiğimi söyledi."
15. "Kocamın telefonunda başka bir kadının fotoğraflarını buldum."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda