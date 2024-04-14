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Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 11:47

Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/
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1. "Erkek arkadaşım uyurken yatağa idrarını yapıyor. Bu durumdan cidden sıkıldım."

1. "Erkek arkadaşım uyurken yatağa idrarını yapıyor. Bu durumdan cidden sıkıldım."

2. "Kızımın kaza geçirdiği gün benim yaşımdan büyük biriyle birlikteliği olduğunu öğrendim."

2. "Kızımın kaza geçirdiği gün benim yaşımdan büyük biriyle birlikteliği olduğunu öğrendim."

3. "Annem ölen kız kardeşimin kocasıyla evlenmemi istiyor."

3. "Annem ölen kız kardeşimin kocasıyla evlenmemi istiyor."

4. "Az önce eski sevgilime ölmesini dilediğimi söyledim."

4. "Az önce eski sevgilime ölmesini dilediğimi söyledim."

5. "Annem, kardeşimin konuşma terapisine ihtiyaç duymasının sebebinin ben olduğumu söyledi."

5. "Annem, kardeşimin konuşma terapisine ihtiyaç duymasının sebebinin ben olduğumu söyledi."
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6. "Babaannemin, annemin haberi olmadan babamı beni halama evlatlık vermeye ikna etmeye çalıştığını öğrendim."

6. "Babaannemin, annemin haberi olmadan babamı beni halama evlatlık vermeye ikna etmeye çalıştığını öğrendim."

7. "Çocuğumu doğar doğmaz evlatlık verdim."

7. "Çocuğumu doğar doğmaz evlatlık verdim."

8. "Nişanlım arkadaşlarının akşam yemeği parasını bana ödetti."

8. "Nişanlım arkadaşlarının akşam yemeği parasını bana ödetti."

9. "Benden nefret eden ailem durup dururken benimle iletişime geçti. Ne yapacağımı bilmiyorum."

9. "Benden nefret eden ailem durup dururken benimle iletişime geçti. Ne yapacağımı bilmiyorum."

10. "Kardeşimin nişanında, nişanlısı ve ailesi benimle fotoğraf çekilmedi."

10. "Kardeşimin nişanında, nişanlısı ve ailesi benimle fotoğraf çekilmedi."
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11. "Ailem aşırı kilo kaybımdan dolayı beni övüyor ama bu hayatımın en kötü dönemiydi."

11. "Ailem aşırı kilo kaybımdan dolayı beni övüyor ama bu hayatımın en kötü dönemiydi."

12. "Üç kere evlendim üç evliliğimde de aldatıldım."

12. "Üç kere evlendim üç evliliğimde de aldatıldım."

13. "Babam annemi bir adamla aldatıyor."

13. "Babam annemi bir adamla aldatıyor."

14. "25 yıl önceki eski erkek arkadaşım onun hayatını mahvettiğimi söyledi."

14. "25 yıl önceki eski erkek arkadaşım onun hayatını mahvettiğimi söyledi."

15. "Kocamın telefonunda başka bir kadının fotoğraflarını buldum."

15. "Kocamın telefonunda başka bir kadının fotoğraflarını buldum."

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