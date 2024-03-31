Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Erkek arkadaşım evlenme teklif etti ama ben onunla evlenmek istemiyorum."
2. "Sonunda kilo verdim ve eski sevgilim onunla birlikteyken kilo vermediğim için üzgün olduğunu söyledi."
3. "Kocam istediği için karın gerdirme ameliyatı oldum. Kısa süre içinde beni aldattığını öğrendim."
4. "Nişanlım beni onu aldatmakla suçladı. Beni ve bebeğimizi evden attı. Ona babalık testi sonuçlarını verdim, şimdi bizi geri istiyor."
5. "Kocamın ailesi benden hoşlanmadığını açıkça belli ediyor ama hiç umrumda değiller."
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6. "Az önce eski kız arkadaşıma ondan tiksindiğimi söyledim."
7. "Karım uzun bir yolculuğa çıktı ve o olmadığında perişan halde olacağımı düşündüm. Şimdi çok güzel bir hayat yaşıyorum ve bu beni üzüyor."
8. "Ailem 11 yaşımdayken günlüğümün tamamını onlara okumam için beni zorladı."
9. "Beni sürekli kontrol altında tutmaya çalıştığı için en yakın arkadaşımdan nefret ediyorum."
10. "Benimle vakit geçirmeyen anneme beni evlatlıktan reddetmesini söyledim."
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11. "En iyi arkadaşım evli erkek kardeşimle cinsel birliktelik yaşadı."
12. "Sürekli yeni biriyle randevuya çıkmaktan bıktım."
13. "Kayınvalidem bana sormadan çocuğumun saçını tıraş etmiş."
14. "Komşumun cinsel hayatını penceremden izliyorum."
15. "Karımın çekici görünmesinden hoşlanmıyorum."
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