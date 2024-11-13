Kiloyla Değil Taneyle Alınmaya Başlandı! Üstelik Tane Fiyatını Görenler Şoke Oldu

Baklava fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Un, şeker, fıstık fiyatlarındaki artış herkesin hayran olduğu baklava fiyatlarını da artırdı. Kilosu bin 500 liraya dayanan baklavanın taneyle satılma dönemi başladı. TGRT Haber’de yer alan habere göre ünlü bir baklavacının tane baklavasının fiyatının 45 TL olduğunu görenler şoke oldu.

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