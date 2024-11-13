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Kiloyla Değil Taneyle Alınmaya Başlandı! Üstelik Tane Fiyatını Görenler Şoke Oldu

Kiloyla Değil Taneyle Alınmaya Başlandı! Üstelik Tane Fiyatını Görenler Şoke Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2024 - 15:24

Baklava fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Un, şeker, fıstık fiyatlarındaki artış herkesin hayran olduğu baklava fiyatlarını da artırdı. Kilosu bin 500 liraya dayanan baklavanın taneyle satılma dönemi başladı. TGRT Haber’de yer alan habere göre ünlü bir baklavacının tane baklavasının fiyatının 45 TL olduğunu görenler şoke oldu. 

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Zamlardan baklava da nasibini aldı. Bayramların, özel günlerin vazgeçilmezi baklavaya ulaşmak hayal oldu.

Zamlardan baklava da nasibini aldı. Bayramların, özel günlerin vazgeçilmezi baklavaya ulaşmak hayal oldu.

Gıdaya gelen zamlar nedeniyle baklavada da taklit ve tağşiş arttı. Kaliteli, sağlıklı gıdaya ulaşmak neredeyse imkansız bir hal oldu.

Gıdaya gelen zamlar nedeniyle baklavada da taklit ve tağşiş arttı. Kaliteli, sağlıklı gıdaya ulaşmak neredeyse imkansız bir hal oldu.

Artan fiyatlar baklavada ‘tane’ dönemini başlattı. Artık kiloyla alamayan vatandaşlar taneyle almaya başladı.

Artan fiyatlar baklavada ‘tane’ dönemini başlattı. Artık kiloyla alamayan vatandaşlar taneyle almaya başladı.

TGRT Haber’de yer alan habere göre ünlü bir baklavacı 1 tane baklavayı 45 liradan satıyor. Taneyle satılan baklava tartışmalara neden oldu. Kimisi ekonomik krize değindi kimisi de israf olmaması için taneyle satılmasının mantıklı olduğunu savundu.

TGRT Haber’de yer alan habere göre ünlü bir baklavacı 1 tane baklavayı 45 liradan satıyor. Taneyle satılan baklava tartışmalara neden oldu. Kimisi ekonomik krize değindi kimisi de israf olmaması için taneyle satılmasının mantıklı olduğunu savundu.

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