Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Hayatını değiştirmek isteyenler için ilham verici bir derleme ile karşınızdayız! Spor ve diyete başlamak bazen zorlayıcı olabilir ama bu 15 kişinin inanılmaz dönüşümü size de ilham verecek. Kilo vererek sadece bedenlerini değil yaşamlarını da baştan yaratan bu insanlar azim ve kararlılıkla ne kadar büyük değişimler gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Gördüklerinizden sonra belki de bugün spora başlamak için harika bir fırsat olduğunu düşüneceksiniz! Hazır mısınız? İşte kilolarından kurtularak yepyeni bir hayata adım atan 15 kişinin inanılmaz fotoğrafları...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
1. ''(9 ay) Kendi saçmalıklarımdan bıktığımın klasik örneği''
2. 12 ay
3. ''(9 ay) 200 gün önceki gönderime dair güncelleme''
4. 2 yıl
5. ''(3 yıl) yetişkin hayatımda ilk kez sağlıklı bir vücut kitle indeksine sahibim''
6. ''(4 ay) Yavaş ve Kararlı!''
7. 6 ay
8. ''(96 ay) İsteğim üzerine bir tane daha kürek tişörtü aldım.''
9. ''17 aydır hayatım boyunca yan yana bir fotoğraf paylaşmak istiyordum! Olmak istediğim yerde değilim ama eskisinden daha sağlıklıyım!''
10. ''(2 yıl) Kendimi sevmiyordum bu yüzden Toplu kilo almaya karar verdim.''
11. ''(10 ay) bir çene eksik ve bir yıl daha yaşlı''
12. ''(6 ay) Hızımızı koruyoruz!''
13. 1,5 yıl
14. 1 yıl
15. ''2,5 yıl. Bana 5 yıl önce bacak günü için sabah 6'da uyanacağımı söyleseydiniz polisi arardım.''
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