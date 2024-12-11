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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 16:23

Hayatını değiştirmek isteyenler için ilham verici bir derleme ile karşınızdayız! Spor ve diyete başlamak bazen zorlayıcı olabilir ama bu 15 kişinin inanılmaz dönüşümü size de ilham verecek. Kilo vererek sadece bedenlerini değil yaşamlarını da baştan yaratan bu insanlar azim ve kararlılıkla ne kadar büyük değişimler gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Gördüklerinizden sonra belki de bugün spora başlamak için harika bir fırsat olduğunu düşüneceksiniz! Hazır mısınız? İşte kilolarından kurtularak yepyeni bir hayata adım atan 15 kişinin inanılmaz fotoğrafları...

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

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1. ''(9 ay) Kendi saçmalıklarımdan bıktığımın klasik örneği''

1. ''(9 ay) Kendi saçmalıklarımdan bıktığımın klasik örneği''

2. 12 ay

2. 12 ay

3. ''(9 ay) 200 gün önceki gönderime dair güncelleme''

3. ''(9 ay) 200 gün önceki gönderime dair güncelleme''

4. 2 yıl

4. 2 yıl

5. ''(3 yıl) yetişkin hayatımda ilk kez sağlıklı bir vücut kitle indeksine sahibim''

5. ''(3 yıl) yetişkin hayatımda ilk kez sağlıklı bir vücut kitle indeksine sahibim''
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6. ''(4 ay) Yavaş ve Kararlı!''

6. ''(4 ay) Yavaş ve Kararlı!''

7. 6 ay

7. 6 ay

8. ''(96 ay) İsteğim üzerine bir tane daha kürek tişörtü aldım.''

8. ''(96 ay) İsteğim üzerine bir tane daha kürek tişörtü aldım.''

9. ''17 aydır hayatım boyunca yan yana bir fotoğraf paylaşmak istiyordum! Olmak istediğim yerde değilim ama eskisinden daha sağlıklıyım!''

9. ''17 aydır hayatım boyunca yan yana bir fotoğraf paylaşmak istiyordum! Olmak istediğim yerde değilim ama eskisinden daha sağlıklıyım!''

10. ''(2 yıl) Kendimi sevmiyordum bu yüzden Toplu kilo almaya karar verdim.''

10. ''(2 yıl) Kendimi sevmiyordum bu yüzden Toplu kilo almaya karar verdim.''
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11. ''(10 ay) bir çene eksik ve bir yıl daha yaşlı''

11. ''(10 ay) bir çene eksik ve bir yıl daha yaşlı''

12. ''(6 ay) Hızımızı koruyoruz!''

12. ''(6 ay) Hızımızı koruyoruz!''

13. 1,5 yıl

13. 1,5 yıl

14. 1 yıl

14. 1 yıl

15. ''2,5 yıl. Bana 5 yıl önce bacak günü için sabah 6'da uyanacağımı söyleseydiniz polisi arardım.''

15. ''2,5 yıl. Bana 5 yıl önce bacak günü için sabah 6'da uyanacağımı söyleseydiniz polisi arardım.''

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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