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Ofis Sendromunu Yenin! İş Hayatında Sağlığınızı Destekleyecek Küçük Ama Etkili 12 Alışkanlık

etiket Ofis Sendromunu Yenin! İş Hayatında Sağlığınızı Destekleyecek Küçük Ama Etkili 12 Alışkanlık

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 18:01

Ofiste çalışırken günün nasıl geçtiğini anlamadan saatlerce masaya mı yapışıp kalıyorsunuz? Bilgisayar ekranına bakmaktan gözleriniz kuruyor, uzun süre oturmaktan beliniz ağrıyor, bir bakıyorsunuz ki enerjiniz tükenmiş! Aslında bu yaşadıklarınız yalnızca size özel değil. “Ofis sendromu” dediğimiz durum, masa başında çalışan birçok kişinin ortak sorunu. Ama neyse ki küçük dokunuşlarla bu sendromu alt edebilir, gününüzü daha verimli ve keyifli hale getirebilirsiniz. 

İşte tam da bunun için size iş hayatında sağlığınızı koruyacak ve enerjinizi yükseltecek 12 dost alışkanlık!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Öncelikle çalışma alanınıza bir göz atın.

Bilgisayar ekranınız göz hizasında mı, sandalyeniz belinizi destekliyor mu? Sandalyeniz rahatsızsa, beliniz boşta kalıyorsa işiniz zor. Ekran düşükse başınız sürekli aşağı eğiliyor ve boynunuz daha çabuk yoruluyor. Küçük ayarlamalarla çalışma alanınızı size göre ergonomik hale getirin. Sandalye yastıkları, ayak destekleri ya da laptop standları bile çok iş görebilir!

2. Saatlerce masa başında oturmak insanı daha çabuk yoruyor.

Bilgisayar başında ne kadar daldığımızı fark etmesek de vücudumuz saatlerce hareketsiz kalıyor, kaslar geriliyor. Bu yüzden her saat başı bir alarm kurun, kalkıp şöyle bir dolanın. Koridorda kısa bir yürüyüş ya da biraz esneme hareketleri yapmak enerjinizi tazeler. Yani, uzun süre sabit kalmayın, hareket edin. Yoksa akşam saatlerine doğru ofis sendromu sizi iyice esir alır!

3. Bilgisayar ekranına sürekli bakmak gözleri fena halde yoruyor, kurutuyor.

Gözlerinizin bir dinlenmeye ihtiyacı var ama ara vermeden çalışmak zorunda kalıyoruz değil mi? 20-20-20 kuralını duydunuz mu? Çok basit: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakın. Gözlerinizi dinlendirmek için harika bir yöntem ve hiç de zor değil. Sadece 20 saniyelik bir molayla bile gözlerinizi rahatlatabilirsiniz.

4. Çalışırken farkında olmadan kambur oturmak çok yaygın bir durum.

Baş önde, omuzlar öne düşmüş, sırt kambur halde… Böyle durmak omurganıza da yük bindiriyor, haliyle ağrılar kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden gün içinde ara ara kendinizi kontrol edin, dik oturmayı deneyin. Omuzlarınızı geriye atın, göğsünüzü açın ve sırtınızı sandalyeye yaslayın. Böyle oturmak daha zorlayıcı gelse de zamanla alışacaksınız ve farkı hissedeceksiniz.

5. Su içmek vücudun temel ihtiyaçlarından biri.

Ancak ne yazık ki çoğumuz yoğun çalışırken su içmeyi unutuyoruz. Masanıza bir su şişesi koymak bu konuda en büyük kurtarıcınız olabilir. Arada bir gözünüz su şişesine takılınca hemen bir yudum alın. Hem enerjiniz artar hem de daha uzun süre odaklanabilirsiniz. Unutmayın, susuz bir beyin tam kapasite çalışmaz!

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6. Ofiste saatlerce aynı pozisyonda oturmak boyun, omuz ve bilekler için resmen eziyet!

Bir süre sonra, klavye başında geçen o saatlerin bedeli omuz ve bilek ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden, arada bir minik esneme hareketleri yapmak şart! Ellerini ve bileklerini yavaşça döndürmek, omuzlarını yukarı kaldırıp indirmek ya da başını sağa sola eğmek bile büyük fark yaratır. Hem tüm gün bilgisayar başında kalmanın kaslara yüklediği gerginliği alır hem de kendini daha rahat hissetmene yardımcı olur.

7. Biraz enerjiniz mi düştü?

Canınız abur cubur mu çekiyor? İşte burada sağlıklı atıştırmalıklar devreye giriyor! Yanınızda biraz badem, ceviz, yoğurt veya bir elma gibi sağlıklı alternatifler bulundurmak, açlığınızı bastırmak için birebir. Hem enerji seviyeniz dengede kalır, hem de çikolataya ya da cipse saldırmadan günü kurtarırsınız. Böylelikle iştahınızı da kontrol etmiş olursunuz. Sağlıklı seçimlerle hem açlık krizlerinin hem de iştahının üstesinden gelmek işte bu kadar kolay!

8. Bazen iş yoğunluğu, stres birikince insanın başını bile kaldırası gelmez.

İşte tam o anlarda mini bir meditasyon kurtarıcınız olabilir! Sadece 1-2 dakika boyunca gözlerinizi kapatıp nefesinize odaklanın. Derin nefes alın, yavaşça verin. Bu kısa süreli meditasyon sayesinde zihninizi boşaltabilir, biraz sakinleşip tazelenmiş hissedebilirsiniz. Hadi bir deneyin, emin olun gün ortasında bile hafiflemiş hissedeceksiniz!

9. Sadece çalışmakla olmaz!

Gün içinde kısa kısa sohbetler yapmak moralinizi yükseltir, motivasyonunuzu artırır. Ofis arkadaşlarınızla iki çift laf etmek stresinizi alır, ruh halinizi güzelleştirir ve hatta işlerinize bile pozitif bir hava katar. Sürekli işe kapanmaktansa, arada bir sohbet molaları vermek hem daha eğlenceli hem de daha rahat bir iş günü geçirmenizi sağlar.

10. Gün boyu ekrana bakmak gözleri fazlasıyla yorabilir ve bu durum baş ağrısına bile yol açabilir.

Ekran parlaklığının çok yüksek olması gözlerde ekstra bir yorulma yaratır, bu yüzden bilgisayar ekranının parlaklığını bulunduğunuz ortamdaki ışığa göre ayarlamak çok önemli. Örneğin, ekranınız çok parlaksa gözleriniz daha fazla zorlanır ve bir süre sonra baş ağrısı ya da gözlerde yanma hissi yaşamanız kaçınılmaz hale gelir. Ekran parlaklığını azaltmak, gözlerinizi rahatlatır ve uzun süreli ekran kullanımında bile daha konforlu bir deneyim sunar.

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11. Gün içinde telefonla görüşme yaparken neden yerinizde oturasınız ki?

Telefonla konuşurken oturmak yerine ayağa kalkmak, vücudunuzu harekete geçirebilir, hatta birkaç adım atmanıza bile olanak tanır. Bu minik hareketler, kan dolaşımınızı hızlandırır, zihinsel bir rahatlama sağlar ve sürekli oturmanın getirdiği uyuşukluğu da giderir. Eğer uzun telefon konuşmaları yapıyorsanız, ayağa kalkıp hareket etmek vücudunuzun esnemesine yardımcı olur ve konuşma sırasında kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Sürekli oturmaktan kaynaklanan durgunluğu gidermek için bu yöntemi kullanmak size tahmin ettiğinizden çok daha iyi gelebilir!

12. İş çıkışı şöyle bir kendini toparlamak, enerjinizi tazelemek için harika bir zaman.

İşten çıkmadan önce ofis içinde küçük bir yürüyüş yapabilir, hatta merdiven inip çıkabilirsiniz. Bu minik hareketler gün boyu biriken yorgunluğu alır, kaslarınızı rahatlatır ve eve daha dinç dönmenizi sağlar. Gün sonunu böyle küçük bir egzersizle tamamlamak iş gününüzü sağlıklı bir şekilde kapatmanın en kolay yolu!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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