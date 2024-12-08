Ofis Sendromunu Yenin! İş Hayatında Sağlığınızı Destekleyecek Küçük Ama Etkili 12 Alışkanlık

Ofiste çalışırken günün nasıl geçtiğini anlamadan saatlerce masaya mı yapışıp kalıyorsunuz? Bilgisayar ekranına bakmaktan gözleriniz kuruyor, uzun süre oturmaktan beliniz ağrıyor, bir bakıyorsunuz ki enerjiniz tükenmiş! Aslında bu yaşadıklarınız yalnızca size özel değil. “Ofis sendromu” dediğimiz durum, masa başında çalışan birçok kişinin ortak sorunu. Ama neyse ki küçük dokunuşlarla bu sendromu alt edebilir, gününüzü daha verimli ve keyifli hale getirebilirsiniz.

İşte tam da bunun için size iş hayatında sağlığınızı koruyacak ve enerjinizi yükseltecek 12 dost alışkanlık!

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