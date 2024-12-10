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Formda Kalmak Artık Çok Kolay: Sağlıklı Yaşam Yolunda Vazgeçilmeziniz Olacak 12 Pratik Tarif

etiket Formda Kalmak Artık Çok Kolay: Sağlıklı Yaşam Yolunda Vazgeçilmeziniz Olacak 12 Pratik Tarif

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 18:01

Sağlıklı yaşam çoğumuz için her pazartesi başlanan ama çarşamba günü esen rüzgarla unutulan bir hedef haline gelebiliyor. Oysa formda kalmak ve sağlıklı olmak o kadar da karmaşık değil. Bunun sırrı hem pratik hem lezzetli hem de içinizi kıpır kıpır edecek tariflerde gizli!

Her birini denerken hem sağlık kazanacak hem de lezzet yolculuğuna çıkacaksınız. Haydi mutfağa koşun, sağlıklı yaşam şimdi başlıyor!

“İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.”

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1. Muzlu Fıstık Ezmeli Smoothie

1. Muzlu Fıstık Ezmeli Smoothie

Güne enerjik bir başlangıç yapmak için harika bir smoothie! Hem tok tutuyor hem de tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılıyor.

Malzemeler

1 adet muz

1 su bardağı süt (badem veya yulaf sütü de olur)

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı bal

Bir tutam tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı

Muzu dilimleyip blender’a ekleyin. Süt, fıstık ezmesi ve balı da üzerine ekleyin. Eğer tarçın kullanıyorsanız tarçını da ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yüksek hızda karıştırın. Bardağa dökün ve isterseniz üzerine birkaç buz ekleyerek soğuk servis edin.

2. Muzlu Chia Puding

2. Muzlu Chia Puding

Tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm arayanlar pratik chia puding!

Malzemeler

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı bal

Üzeri için meyve dilimleri ve fındık

Yapılışı

Geniş bir kaseye chia tohumlarını ve sütü ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra bal ile tatlandırın. Karışımı buzdolabına kaldırın ve en az 1-2 saat bekletin bu şekilde chia tohumlarının sütü çekip jel kıvamına gelmesi gerekiyor. Servis ederken üzerine dilimlenmiş meyve ve fındık veya fıstık ekleyerek süsleyin.

3. Fırınlanmış Tatlı Patates

3. Fırınlanmış Tatlı Patates

Tatlı patatesin hafif baharatlarla birleşimi gün içinde atıştırmalık ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde gideriyor.

Malzemeler

2 adet tatlı patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Yapılışı

Tatlı patatesleri iyice yıkayıp kabuklarıyla birlikte ince dilimler halinde kesin. Büyük bir kaseye alın ve üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyip patateslerin her tarafına iyice bulayın. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serip patatesleri tek sıra halinde dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Sıcakken servis edebilirsiniz.

4. Kabak Spagetti

4. Kabak Spagetti

Daha az kaloriyle makarna lezzetini tatmak isteyenler için nefis bir tarif!

Malzemeler

2 adet kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

Tuz ve karabiber

Üzeri için: parmesan peyniri ve cherry domates

Yapılışı

Kabakları spiralleştirici bir aletle veya soyacakla ince uzun şeritler halinde kesin. Tavaya zeytinyağını ekleyip sarımsakları hafifçe kavurun. Ardından kabakları ekleyip soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Servis ederken üzerine parmesan peyniri rendesi ve cherry domates dilimleri ekleyebilirsiniz.

5. Fırında Bal Kabağı Cipsi

5. Fırında Bal Kabağı Cipsi

Bal kabağını bir de böyle denediniz mi?

Malzemeler

500 gr. bal kabağı

1 yemek kaşığı un

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı soğan tuzu

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı

Temizlenmiş bal kabaklarını yarım parmak kalınlığında doğrayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yayın. Tepsideki bal kabağı dilimlerinin üzerine geri kalan malzemeleri serpiştirin. Bir elinize eldiven giyerek tüm malzemeleri bal kabaklarına yedirerek karıştırın. Fırında kızarana kadar pişirin.

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6. Yeşil Mercimek Salatası

6. Yeşil Mercimek Salatası

Salata severler buraya!

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet havuç

3-4 dal taze soğan

3-4 dal taze nane

Maydanoz ve dereotu

Kırmızı biber, haşlanmış mısır ve salata turşusu

Yapılışı

Mercimekleri bol suda haşlayın. Yeşillikler ve diğer malzemeleri salata için hazırlayın. Haşlanan soğuyan mercimeğe tüm malzemeleri ekleyin. Üzerine sos olarak 1 yemek kaşığı nar ekşisi, limon ve zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

7. Kinoalı Tabule

7. Kinoalı Tabule

Bol yeşillikli, hafif ve doyurucu bir salata isteyenlere.

Malzemeler

1 adet maydanoz

2 dal yeşil soğan ve nane

1 adet domates

2 yemek kaşığı kinoa

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 adet kırmızı soğan

Yapılışı

Kinoayı bir tencereye alıp biraz su ile birlikte haşlayın ve soğumaya bırakın. Maydanozları, domatesleri, kırmızı soğanı ve naneleri ince ince doğrayın. Tuz, nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin. Derin bir kapta tüm malzemeleri iyice karıştırın. Soğuyan kinoayı ekleyin. Karışımı servis tabağına alın üzerini nar ve biraz daha kinoa ile süsleyin.

8. Fırında Kabak Mücver

8. Fırında Kabak Mücver

Yağda kızartmaya gerek kalmadan hafif bir mücver tarifi!

Malzemeler

4 adet yumurta

3 adet kabak

3 adet patates

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım demet dereotu ve maydanoz

4-5 dal taze soğan

Pul biber, tuz

1 su bardağı un

Yapılışı

Kabakları rendeleyin, suyunu sıkın ve bir tabağa alın. Ardından patatesleri de rendeleyin ve suyunu sıkın. Dereotu, taze soğan ve maydanozu ince ince doğrayın. Uygun bir karıştırma kabına yumurtaları ve sıvı yağı alıp çırpın. Üzerine un, tuz, pul biber ve kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırın. Patates, kabak, taze dereotu, taze soğan ve maydanozu da ekleyin ve tekrar karıştırın. Hazırladığınız harcı pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın ve üzerini düzeltin. Kabak mücverini 170°C fırında yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü bir şekilde pişirin. Sürenin sonunda pişen kabak mücverinizi servis edin. Dilerseniz sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

9. Yulaflı Muzlu Pankek

9. Yulaflı Muzlu Pankek

Hem doyurucu hem de tatlı ihtiyacını karşılayan sağlıklı pancake!

Malzemeler

2 adet yumurta

1 bardak süt 

2 adet olgun muz

1 su bardağı yulaf ezmesi unu (Hazır yoksa yulaf ezmesini un haline gelene kadar mutfak robotundan geçirin)

Yapılışı

Yumurta ve sütü çırpın. İçine çatalla ezdiğiniz muzu ilave edin. Biraz daha çırptıktan sonra yulaf ununu ekleyin. İyice karışmasını sağlayın. Hafif yağladığınız kızgın tavaya kaşıkla dökün ve önlü arkalı pişirin. Piştikten sonra istediğiniz meyve veya reçelle servis edebilirsiniz.

10. Fırında Baharatlı Nohut

10. Fırında Baharatlı Nohut

Kıtır kıtır, protein dolu bir atıştırmalık.

Malzemeler

500 gram haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, tuz

Yapılışı

Nohutları havlu peçete üzerine dökün ve fazla suyunu aldırın. Suyu alınan nohutları derin bir kaba alın, sıvı yağı ekleyin ve nohutları yağa bulayın. Üzerine baharatları ekleyin ve nohutları ezmeden karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye nohutları dökün. Önceden ısıtılmış 210°C fırında ara ara karıştırarak kızartın.

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11. Brokolili Karnabahar Salatası

11. Brokolili Karnabahar Salatası

Sebze ve salata severlerin buluşma noktası!

Malzemeler

1/2 adet karnabahar

1/2 adet brokoli

1 diş sarımsak

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı kırmızı pancar suyu 

Tuz

4-5 dal dereotu

Yapılışı

Brokoli ve karnabaharı çiçeklerine ayırın, güzelce yıkayın ve buharda pişirme aparatında 10 dakika pişirin. Piştikten sonra hemen buzlu suya atarak soğutun. Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın. Hazırladığınız sarımsaklı yoğurda pancar suyunu ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Brokoli ve karnabaharları salata tabağına alıp üzerine yoğurtlu sosu gezdirin. Dereotunu ince ince kıyıp üzerine serpin.

12. Ispanaklı Yumurta

12. Ispanaklı Yumurta

Malzemeler

3 adet yumurta

500 gram ıspanak

1 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber, tuz

Yapılışı

Ispanakları yıkayın ve süzgece alarak fazla suyundan arındırın. Tavanıza 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve küp doğranmış soğanı alarak kavurun. Soğanlar pembeleşince salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından küçük parçalara ayrılmış ıspanakları ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Yumurtaları ekleyin ve kapağını kapalı olarak 5 dakika daha pişirin. Ardından sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

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Çekme Makarna
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