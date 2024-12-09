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Kendinizi Yeniden Şarj Etmenin En Güzel Yolu: Günlük Stresi Hafifletecek 10 Rahatlatıcı Şarkı

etiket Kendinizi Yeniden Şarj Etmenin En Güzel Yolu: Günlük Stresi Hafifletecek 10 Rahatlatıcı Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 18:01

İnsanın bazen tekrar ayağa kalkabilmek için bir şeylere ihtiyacı oluyor. Bunu yapmada şarkıların rolü büyük. Bu yüzden bu içerik size çok iyi gelecek!

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Sabrina Carpenter - Espresso

2. Dua Lipa - Houdini

3. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!

4. Harry Styles - Watermelon Sugar

5. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor

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6. INJI - BELLYDANCING

7. Natasha Bedingfield - Unwritten

8. Taylor Swift - Shake It Off

9. OneRepublic - Run

10. Alice Merton - No Roots

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Radlands
Radlands
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