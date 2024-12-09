Kendinizi Yeniden Şarj Etmenin En Güzel Yolu: Günlük Stresi Hafifletecek 10 Rahatlatıcı Şarkı
Kendinizi Yeniden Şarj Etmenin En Güzel Yolu: Günlük Stresi Hafifletecek 10 Rahatlatıcı Şarkı
İnsanın bazen tekrar ayağa kalkabilmek için bir şeylere ihtiyacı oluyor. Bunu yapmada şarkıların rolü büyük. Bu yüzden bu içerik size çok iyi gelecek!
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1. Sabrina Carpenter - Espresso
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2. Dua Lipa - Houdini
3. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!
4. Harry Styles - Watermelon Sugar
5. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor
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6. INJI - BELLYDANCING
7. Natasha Bedingfield - Unwritten
8. Taylor Swift - Shake It Off
9. OneRepublic - Run
10. Alice Merton - No Roots
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