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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 11:05

Kilo vermek ve vücut yapmak yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Birçok kişi spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları sayesinde hayatlarını köklü bir şekilde değiştirdi. Bu süreç sadece bedensel değil özgüven ve yaşam kalitesi açısından da büyük bir fark yaratıyor. İşte spora başlayıp hedeflerine ulaşarak yaşamlarını ve vücutlarını tamamen değiştiren 15 kişinin inanılmaz dönüşümünü gösteren fotoğraflar. Bu hikayeler sizin için de ilham kaynağı olabilir!

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Kaynak

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1. ''(27 ay) resmen şu anki ağırlığımdan daha fazlasını kaybettim! Soldaki kişiyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak tanıyamıyorum bile. En büyük tavsiye, derinlemesine dalmak ve yemeğin duygusal tarafıyla ilgilenmek.''

1. ''(27 ay) resmen şu anki ağırlığımdan daha fazlasını kaybettim! Soldaki kişiyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak tanıyamıyorum bile. En büyük tavsiye, derinlemesine dalmak ve yemeğin duygusal tarafıyla ilgilenmek.''

2. ''(4 ay) Hedef kiloma sadece 10 pound uzaklıktayım (Şubat ayında gerçek başlangıç kilom 197 idi!)''

2. ''(4 ay) Hedef kiloma sadece 10 pound uzaklıktayım (Şubat ayında gerçek başlangıç kilom 197 idi!)''

3. ''| 1 yıl, 2 ay | Kendimle gurur duyuyorum!''

3. ''| 1 yıl, 2 ay | Kendimle gurur duyuyorum!''

4. ''14 ay''

4. ''14 ay''

5. ''(1 yıl) Doğumdan 2 ay sonra - Şimdi, sonunda tekrar kendime güveniyorum!''

5. ''(1 yıl) Doğumdan 2 ay sonra - Şimdi, sonunda tekrar kendime güveniyorum!''
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6. ''(10 ay) Bu yıl gerçekten diyete ve egzersize odaklandım, her zaman oldukça zayıftım, bu yüzden bu gerçekten iyi hissettiriyor.''

6. ''(10 ay) Bu yıl gerçekten diyete ve egzersize odaklandım, her zaman oldukça zayıftım, bu yüzden bu gerçekten iyi hissettiriyor.''

7. '' (18 ay) Bu noktadan sonra neye odaklanmalıyım?''

7. '' (18 ay) Bu noktadan sonra neye odaklanmalıyım?''

8. ''(60 ay) Vücudum şişmandan zayıf şişmana ve sonra da kaslıya dönüştü ve ayrıca MMA'da yarışmaya başladı''

8. ''(60 ay) Vücudum şişmandan zayıf şişmana ve sonra da kaslıya dönüştü ve ayrıca MMA'da yarışmaya başladı''

9. ''23 ay | Ocak '23 - Haziran '23 - Kasım '24''

9. ''23 ay | Ocak '23 - Haziran '23 - Kasım '24''

10. ''(12 ay) kilo alma ilerlemesi''

10. ''(12 ay) kilo alma ilerlemesi''
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11. ''11 ay''

11. ''11 ay''

12. ''36 ay''

12. ''36 ay''

13. ''(12 ay) Benim için her şey güç antrenmanıyla ilgili.''

13. ''(12 ay) Benim için her şey güç antrenmanıyla ilgili.''

14. ''Kendinden nefret etmekten kendini sevmeye; evet terapi ve iyi hissetme''

14. ''Kendinden nefret etmekten kendini sevmeye; evet terapi ve iyi hissetme''

15. ''(2 yıl) Alkol almamak oyunun kurallarını değiştirdi.''

15. ''(2 yıl) Alkol almamak oyunun kurallarını değiştirdi.''

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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