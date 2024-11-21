Hangi Diyet Türü Sana Daha Uygun?
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Hangi Diyet Türü Sana Daha Uygun?
Herkesin metabolizması, yaşam tarzı ve damak zevki farklı, bu yüzden kendine uygun diyeti bulmak için öncelikle seni biraz tanımamız gerekiyor. Hadi, testi çöz ve vücuduna en uygun diyet türünü birlikte keşfedelim!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Güne nasıl başlarsın?
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2. Bir öğün kaçırdığında ne hissedersin?
3. Dışarıda yemek yemeyi sever misin?
4. Tatlıya olan düşkünlüğünü nasıl tanımlarsın?
5. Peki, alışveriş yaparken neye dikkat edersin?
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