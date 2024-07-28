Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Herkesin hayatında dönüm noktaları vardır; bazıları kariyerlerinde, bazıları ise kişisel sağlık ve yaşam tarzında büyük değişimlerle şekillenir. Sosyal medyada karşılaştığımız kilo verme mücadeleleri, bu dönüşümlerin en etkileyici örneklerinden biri.
İşte, kilo verme yolunda kararlılıkla hayatlarını köklü bir şekilde değiştiren 15 kişi...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. ''5 yıl | Ağırlık kaldırmak hayatımı değiştirdi ❤️🫶🏼💪🏼''
2. ''6 ay''
3. ''8 ay''
4. ''4 ay | yaşam tarzımı daha iyiye doğru değiştiriyorum ❤️🔥''
5. ''(1,5 yıl) Dönüşümüm!''
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6. ''8 ay | bir süredir gizlice takip ediyorum''
7. ''Bunun üzerinde 1 yıl 3 aydır çalışıyorum''
8. ''10 ay | Sağlıklı beslenme ve egzersiz''
9. ''(12 Ay) 1 yıl Dönüşüm''
10. ''Bu resimler arasında 3 yıllık bir fark var. Çok iniş çıkışlar yaşadım ama yine kaybediyorum.''
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11. ''1,5 yıldır fitness yolculuğum üzerinde çalışıyorum!''
12. ''(10 ay) Kendimi ÇOK iyi hissediyorum ♥️''
13. ''(12 Ay) Yüz kazanımları''
14. ''(2 yıl 5 ay) sonunda plato seviyemi aştım''
15. ''8 ay. Hayatımda ilk kez zayıflamaya çalışıyorum.''
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