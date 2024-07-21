Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 10:59

Sağlıklı yaşam için adım atanların hikayeleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. İşte kilo verme mücadelesinde kararlılıkla hayatlarını değiştiren 15 kişinin ilham veren dönüşüm hikayesi...

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. ''5 yıl | Ağırlık kaldırmak hayatımı değiştirdi ❤️🫶🏼💪🏼''

1. ''5 yıl | Ağırlık kaldırmak hayatımı değiştirdi ❤️🫶🏼💪🏼''

2. ''6 ay''

2. ''6 ay''

3. ''8 ay''

3. ''8 ay''

4. ''4 ay | yaşam tarzımı daha iyiye doğru değiştiriyorum ❤️🔥''

4. ''4 ay | yaşam tarzımı daha iyiye doğru değiştiriyorum ❤️🔥''

5. ''(1,5 yıl) Dönüşümüm!''

5. ''(1,5 yıl) Dönüşümüm!''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. ''8 ay | bir süredir gizlice takip ediyorum''

6. ''8 ay | bir süredir gizlice takip ediyorum''

7. ''Bunun üzerinde 1 yıl 3 aydır çalışıyorum''

7. ''Bunun üzerinde 1 yıl 3 aydır çalışıyorum''

8. ''10 ay | Sağlıklı beslenme ve egzersiz''

8. ''10 ay | Sağlıklı beslenme ve egzersiz''

9. ''(12 Ay) 1 yıl Dönüşüm''

9. ''(12 Ay) 1 yıl Dönüşüm''

10. ''Bu resimler arasında 3 yıllık bir fark var. Çok iniş çıkışlar yaşadım ama yine kaybediyorum.''

10. ''Bu resimler arasında 3 yıllık bir fark var. Çok iniş çıkışlar yaşadım ama yine kaybediyorum.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. ''1,5 yıldır fitness yolculuğum üzerinde çalışıyorum!''

11. ''1,5 yıldır fitness yolculuğum üzerinde çalışıyorum!''

12. ''(10 ay) Kendimi ÇOK iyi hissediyorum ♥️''

12. ''(10 ay) Kendimi ÇOK iyi hissediyorum ♥️''

13. ''(12 Ay) Yüz kazanımları''

13. ''(12 Ay) Yüz kazanımları''

14. ''(2 yıl 5 ay) sonunda plato seviyemi aştım''

14. ''(2 yıl 5 ay) sonunda plato seviyemi aştım''

15. ''8 ay. Hayatımda ilk kez zayıflamaya çalışıyorum.''

15. ''8 ay. Hayatımda ilk kez zayıflamaya çalışıyorum.''

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın