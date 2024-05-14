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'Kilo Aldığınızı Ne Zaman Anladınız?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Samimiyetin Dibine Vuran Kişiler

'Kilo Aldığınızı Ne Zaman Anladınız?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Samimiyetin Dibine Vuran Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 17:22

Yaz ayları biraz gecikti, malumunuz alınan kilolara da bir türlü veda edilemedi. Bir sosyal medya kullancısı 'kilo aldığınızı ne zaman fark ettiniz?' diye sorunca, pek çok itiraf geldi. Kilo alanların kilolarını fark ettikleri anlar ise kalbinizden bir 'çıt' sesi duyulmasına sebep olabilir.

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Yaz ayları biraz gecikmiş olsa da muhtemelen bazı kilolar alındı, alınmaya da devam ediyor.

Yaz ayları biraz gecikmiş olsa da muhtemelen bazı kilolar alındı, alınmaya da devam ediyor.

Yaza fit bir vücutla girmek isteyenler şu sıralar uzatmalara oynuyor desek yeridir. Peki siz de kilo alan tarafta mısınız? Birazdan göreceğiniz itiraflar size de tanıdık gelebilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı "kilo aldığınızı ne zaman anladınız?" sorusunu yöneltince samimiyetin dibine vuruldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı "kilo aldığınızı ne zaman anladınız?" sorusunu yöneltince samimiyetin dibine vuruldu.
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Tam da yukarıdaki gibi!

Tam da yukarıdaki gibi!
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Kalbimiz çıt.

Kalbimiz çıt.
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Göz yaşımız pıt.

Göz yaşımız pıt.
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O saksının problemi bence!

O saksının problemi bence!
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"Aa sen kilo mu aldınn?? Yakışmış ama yüzüne renk gelmiş."

"Aa sen kilo mu aldınn?? Yakışmış ama yüzüne renk gelmiş."
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Yok ya öyle değildir o.

Yok ya öyle değildir o.
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Tostların ahı kaldı ama şimdi, oldu mu?

Tostların ahı kaldı ama şimdi, oldu mu?
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E kedi şişmanlamış işte, sen değil.

E kedi şişmanlamış işte, sen değil.
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Mükemmel bir çözüm!

Mükemmel bir çözüm!
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Oh yumoş yumoş, ne güzel.

Oh yumoş yumoş, ne güzel.
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Hala giyebiliyorsanız tebrik ediyoruz.

Hala giyebiliyorsanız tebrik ediyoruz.
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Her yiğidin bir kilo alışı vardır.

Her yiğidin bir kilo alışı vardır.
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Her erin de aynı şekilde.

Her erin de aynı şekilde.
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Ah şu çocukların açık sözlülüğü yok mu.

Ah şu çocukların açık sözlülüğü yok mu.
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Sizin de böyle anınız varsa, buyurun yorumlara...

Sizin de böyle anınız varsa, buyurun yorumlara...
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ömer

Ben bir depoya bakayim maalesef onun bedeni yok… 🥹🥹

mamamia

Sadece hamilelikte 💅