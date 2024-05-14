'Kilo Aldığınızı Ne Zaman Anladınız?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Samimiyetin Dibine Vuran Kişiler

Yaz ayları biraz gecikti, malumunuz alınan kilolara da bir türlü veda edilemedi. Bir sosyal medya kullancısı 'kilo aldığınızı ne zaman fark ettiniz?' diye sorunca, pek çok itiraf geldi. Kilo alanların kilolarını fark ettikleri anlar ise kalbinizden bir 'çıt' sesi duyulmasına sebep olabilir.