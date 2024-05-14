'Kilo Aldığınızı Ne Zaman Anladınız?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Samimiyetin Dibine Vuran Kişiler
'Kilo Aldığınızı Ne Zaman Anladınız?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Samimiyetin Dibine Vuran Kişiler
Yaz ayları biraz gecikti, malumunuz alınan kilolara da bir türlü veda edilemedi. Bir sosyal medya kullancısı 'kilo aldığınızı ne zaman fark ettiniz?' diye sorunca, pek çok itiraf geldi. Kilo alanların kilolarını fark ettikleri anlar ise kalbinizden bir 'çıt' sesi duyulmasına sebep olabilir.
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Yaz ayları biraz gecikmiş olsa da muhtemelen bazı kilolar alındı, alınmaya da devam ediyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı "kilo aldığınızı ne zaman anladınız?" sorusunu yöneltince samimiyetin dibine vuruldu.
Tam da yukarıdaki gibi!
Kalbimiz çıt.
Göz yaşımız pıt.
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O saksının problemi bence!
"Aa sen kilo mu aldınn?? Yakışmış ama yüzüne renk gelmiş."
Yok ya öyle değildir o.
Tostların ahı kaldı ama şimdi, oldu mu?
E kedi şişmanlamış işte, sen değil.
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Mükemmel bir çözüm!
Oh yumoş yumoş, ne güzel.
Hala giyebiliyorsanız tebrik ediyoruz.
Her yiğidin bir kilo alışı vardır.
Her erin de aynı şekilde.
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Ah şu çocukların açık sözlülüğü yok mu.
Sizin de böyle anınız varsa, buyurun yorumlara...
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Ben bir depoya bakayim maalesef onun bedeni yok… 🥹🥹
Sadece hamilelikte 💅