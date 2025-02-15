Keyifsiz Şükrü Özyıldız'dan Torun Aşkına Düşen Sabancı'ya 15 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Keyifsiz Şükrü Özyıldız'dan Torun Aşkına Düşen Sabancı'ya 15 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler
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Yasemin Şefkatli
Pelin Akil
Pınar Altuğ
Karsu
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Ceyda Düvenci
Şükrü Özyıldız
Hazal Subaşı
Şevval Şahin
Arzu Sabancı
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Aslı Enver
Alina Boz
Fahriye Evcen
Hakan Kurtaş
Cem Adrian
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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