Kereste Kalmayınca Denize Yöneldiler: Yaptıkları 40 Tonluk Çatılar 300 Yıldır Ayakta

UNESCO'nun aktardığına göre Læsø'de yaklaşık 1150 ile 1950 yılları arasında tuz ve deniz çayırı etrafında şekillenen bir kültürel peyzaj ortaya çıktı. Adanın güneyinde, 12. ve 16. yüzyıllar arasına tarihlenen yaklaşık 1.700 tuz üretim kulübesi kalıntısı bulunuyor. Tuz, özellikle ringa balığının saklanması için büyük önem taşıyordu.

Tuzlu suyun kaynatılması için yerel ağaçların yoğun biçimde kesilmesi, adada uzun süren bir ekolojik ve ekonomik çöküşe yol açtı. Ev yapacak malzemeye ulaşmakta zorlanan ada halkı, çareyi deniz kıyısında aradı.