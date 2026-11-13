Kereste Kalmayınca Denize Yöneldiler: Yaptıkları 40 Tonluk Çatılar 300 Yıldır Ayakta
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Danimarka'daki Læsø Adası'nda ortaçağdan beri süren tuz üretimi, ormanları büyük ölçüde tüketti. Ağaç bulmakta zorlanan ada halkı, evlerini batık gemi enkazlarından çıkardığı keresteyle ve kıyıya vuran deniz bitkileriyle inşa etti. Bu benzersiz çatılar bugün UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
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Ortaçağdan beri süren tuz üretimi, adanın ormanlarını yakacak odun uğruna tüketti.
Kereste yerine batık gemi enkazlarını, çatı için ise kıyıya vuran deniz çayırını kullandılar.
Tuz oranı yüksek bu çatılar çürümeye ve yangına dayanıklı olduğundan yüzlerce yıl ayakta kaldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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