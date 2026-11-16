Kerem Kazaz 20 Yaşında Üst Üste Üçüncü Kez Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu

İstanbul Otomobil Spor Kulübü'nün düzenlediği rallide ikinci gün de temposunu düşürmeyen Kerem Kazaz ve Ross Whittock, finişe en yakın rakiplerinin toplam 2 dakika 39,7 saniye önünde ulaştı. Kerem Kazaz bu sezon Bodrum, Yeşil Bursa ve Kapadokya rallilerini de kazanmıştı. Genel klasmanın yanı sıra Genç Pilotlar kategorisinde de şampiyon oldu.