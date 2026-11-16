article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kerem Kazaz 20 Yaşında Üst Üste Üçüncü Kez Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu

Kerem Kazaz 20 Yaşında Üst Üste Üçüncü Kez Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 10:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son yarışına 23 puan geride başlayan Red Bull sporcusu ve Hyundai Türkiye destekli Kerem Kazaz, 20 yaşında üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu oldu. Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz, kopilotu Ross Whittock'la 13-15 Kasım'da koşulan Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi'ni de kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yarışa 23 puan geride başladı.

Son yarışa 23 puan geride başladı.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yedinci ve son ayağı İstanbul Rallisi'ne şampiyona lideri Uğur Soylu 127, Kerem Kazaz ise 104 puanla girdi. Şampiyonluk için kazanmak zorunda olan genç pilot, Hyundai i20 N Rally2 ile 10 özel etaplık yarışın ilk gününü en yakın rakibinin 55,1 saniye önünde bitirdi.

İstanbul Rallisi'ni 2 dakika 39,7 saniye farkla kazandı.

İstanbul Rallisi'ni 2 dakika 39,7 saniye farkla kazandı.

İstanbul Otomobil Spor Kulübü'nün düzenlediği rallide ikinci gün de temposunu düşürmeyen Kerem Kazaz ve Ross Whittock, finişe en yakın rakiplerinin toplam 2 dakika 39,7 saniye önünde ulaştı. Kerem Kazaz bu sezon Bodrum, Yeşil Bursa ve Kapadokya rallilerini de kazanmıştı. Genel klasmanın yanı sıra Genç Pilotlar kategorisinde de şampiyon oldu.

Sezonu bel kırığı ve iptal edilen puanlarla geçirdi.

Sezonu bel kırığı ve iptal edilen puanlarla geçirdi.

Kerem Kazaz, Şili Rallisi'nde yaşadığı bel kırığı yüzünden Eskişehir Rallisi'ne katılamadı. Doktorların riskli bulmasına rağmen Kocaeli Rallisi'nde yarıştı, teknik sorun yaşayınca Super Rally kapsamında devam etti. Bu yarıştan aldığı puanlar sportif değerlendirme ve itiraz süreçlerinin ardından iptal edildi. Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda da teknik aksaklıklarla dolu bir yıl geçirdi.

2024, 2025 ve 2026'da üst üste zirvede.

2024, 2025 ve 2026'da üst üste zirvede.

Kerem Kazaz 2024'te Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu olmuş, 2025'te unvanını korumuştu. Red Bull sporcusu olan ve Hyundai Türkiye'nin desteklediği genç pilot, 20 yaşında üçüncü şampiyonluğuyla Türk ralli tarihine adını yazdırdı.

Fotoğraflar: Barış Acarlı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın