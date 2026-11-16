Kerem Kazaz 20 Yaşında Üst Üste Üçüncü Kez Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu
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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son yarışına 23 puan geride başlayan Red Bull sporcusu ve Hyundai Türkiye destekli Kerem Kazaz, 20 yaşında üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu oldu. Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz, kopilotu Ross Whittock'la 13-15 Kasım'da koşulan Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi'ni de kazandı.
Son yarışa 23 puan geride başladı.
İstanbul Rallisi'ni 2 dakika 39,7 saniye farkla kazandı.
Sezonu bel kırığı ve iptal edilen puanlarla geçirdi.
2024, 2025 ve 2026'da üst üste zirvede.
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