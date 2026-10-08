Kerem Demirbay'dan Galatasaray Yorumu: "Dışarıdan Göründüğü Gibi Değil"

Demirbay, 'Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil' dedi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın ligdeki üstünlüğünün arkasında ne olduğunu düşündüğüne ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.