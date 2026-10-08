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Kerem Demirbay'dan Galatasaray Yorumu: "Dışarıdan Göründüğü Gibi Değil"

Kerem Demirbay'dan Galatasaray Yorumu: "Dışarıdan Göründüğü Gibi Değil"

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 20:09
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Kerem Demirbay, Galatasaray'ın son dört sezondaki lig üstünlüğünün nedenini soran bir soruya doğrudan yanıt vermedi. Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuşan Demirbay, düşüncelerini açıkça söylemesi halinde sözlerinin büyük yankı uyandıracağını belirtti.

Kaynak - Yağız Sabuncuoğlu

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Kerem Demirbay'ın röportajı sosyal medyada da ses getirdi.

Soruya doğrudan bir neden söylemedi.

Soruya doğrudan bir neden söylemedi.

Yağız Sabuncuoğlu, Demirbay'a 'Galatasaray'da 4 senedir ligde dominasyon var. Sence temel sebebi?' diye sordu. Demirbay soruya doğrudan bir neden söylemek yerine, düşüncelerini açık şekilde dile getirmesi halinde sözlerinin büyük yankı uyandıracağını belirtti.

Demirbay ayrıntı vermedi.

Demirbay ayrıntı vermedi.

Demirbay, 'Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil' dedi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın ligdeki üstünlüğünün arkasında ne olduğunu düşündüğüne ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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