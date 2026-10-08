Kerem Demirbay'dan Galatasaray Yorumu: "Dışarıdan Göründüğü Gibi Değil"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kerem Demirbay, Galatasaray'ın son dört sezondaki lig üstünlüğünün nedenini soran bir soruya doğrudan yanıt vermedi. Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuşan Demirbay, düşüncelerini açıkça söylemesi halinde sözlerinin büyük yankı uyandıracağını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Demirbay'ın röportajı sosyal medyada da ses getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruya doğrudan bir neden söylemedi.
Demirbay ayrıntı vermedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın