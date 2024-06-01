Kentteki Koku Sebebiyle AFAD Harekete Geçti: Valilikten Açıklama Geldi

Sakarya’da nehirden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. AFAD ekiplerinin sevk edildiği olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, kokunun kaynağının tespit edilmeye çalışıldığı ve ilk ölçümlere göre insan sağlığını tehlikeye sokacak durum olmadığı ifade edildi. Vatandaşlar, tedbir amaçlı sokağa maskelerle çıktı.