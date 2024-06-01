Kentteki Koku Sebebiyle AFAD Harekete Geçti: Valilikten Açıklama Geldi
Kentteki Koku Sebebiyle AFAD Harekete Geçti: Valilikten Açıklama Geldi
Sakarya’da nehirden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. AFAD ekiplerinin sevk edildiği olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, kokunun kaynağının tespit edilmeye çalışıldığı ve ilk ölçümlere göre insan sağlığını tehlikeye sokacak durum olmadığı ifade edildi. Vatandaşlar, tedbir amaçlı sokağa maskelerle çıktı.
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde birçok mahallede sebebi henüz bilinmeyen bir koku yayıldı. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.
Yoğun kokudan rahatsız olan ve maskelerle sokağa dökülen vatandaşlar, kokunun Sakarya Nehri’nden geldiğini ileri sürdü. Nehre kimyasal maddenin döküldüğü iddia edilen bölgeye AFAD başta olmak üzere, itfaiye, doğalgaz yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile yoğun bir çalışma başlattı. Sakarya Nehri’nden numune alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Küpçüler Mahallesi 3043. Sokak’ta ikamet eden ve koku sebebi ile sokağa çıkan Oğuz Bertan, “Evde oturuyorduk bir anda doğalgaz kokusuna benzer bir koku yayıldı. Dışarı çıktık ve tüm mahallenin dışarıda olduğunu gördük. Doğalgaz yetkililerine telefon açtık. Buraya gelip incelemelere başladılar. Sakarya Nehri’ne kimyasal atık döküldüğü söyleniyor, kokudan durulmuyor. Biz kendimizi geçtik çocuklarımız var” dedi.
Öte yandan, yaşanan olayın ardından ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaya ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “AFAD’ın ölçümlerinde değerler, tehlike sınırının çok altında. Ekipler kokunun kaynağını araştırıyor” ifadelerine yer verdi.
Sakarya Valiliği'nin açıklaması 👇
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