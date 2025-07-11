Kendimiz Seçmiyor Olabiliriz: Partner Seçimimizi Etkileyen Nedenler

İlişkiye başlarken zamanlamanın önemli olduğunu biliyoruz. İşte doğru zaman da burada devreye giriyor. Yani partner seçerken eğer o zaman sizin ilişkiniz için doğru zamansa bir ilişki başlayabiliyor. Ama zaman doğru değilse karşındaki en doğru kişi bile olsa ilişki başlamayabiliyor. Yani partnerinin kim olacağı zamanlamayla yakından ilgili!