Kendimiz Seçmiyor Olabiliriz: Partner Seçimimizi Etkileyen Nedenler
Partnerini kendin seçtiğini düşünüyor olabilirsin ama aslında bu çok doğru değil. Çünkü bu seçimini etkileyen birçok şey var. Ailenden geçmişine kadar her şey bu kararı etkiliyor. Peki neler etkiliyor birlikte bakalım mı?
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Ailemiz seçimlerimizde etkili, bunu zaten biliyoruz!
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Fiziksel özelliklerimiz partner seçimimizi etkileyen nedenlerden.
Sosyal çevre de partner seçiminde önemli.
Partner seçerken etkili olan bir başka şey ise kendimize duyduğumuz güven!
Geçmiş ilişkiler elbette partner seçiminde çok etkili oluyor.
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Pek fark edilmese de kültürel normlar da partner seçimini etkiliyor.
Korkuları atlarsak olmaz tabii ki!
Çok anlamlı gelmese de anlık ruh halimiz bile partner seçiminde etkili.
Zamanlama da partner seçimlerini belirliyor.
Hayaller ve gelecek planları partner seçerken etkileyen nedenlerden.
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Bu biraz garip gelebilir ama popüler kültür de partner seçiminde rol oynuyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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