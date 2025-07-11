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Kendimiz Seçmiyor Olabiliriz: Partner Seçimimizi Etkileyen Nedenler

etiket Kendimiz Seçmiyor Olabiliriz: Partner Seçimimizi Etkileyen Nedenler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 23:01

Partnerini kendin seçtiğini düşünüyor olabilirsin ama aslında bu çok doğru değil. Çünkü bu seçimini etkileyen birçok şey var. Ailenden geçmişine kadar her şey bu kararı etkiliyor. Peki neler etkiliyor birlikte bakalım mı?

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Ailemiz seçimlerimizde etkili, bunu zaten biliyoruz!

Bebeklikte ebeveynlerle kurulan bağlar büyüdüğümüzdeki ilişkileri belirliyor. Eğer bebeklikte güvenli bir bağ geliştirdiysen o zaman daha sağlıklı bir ilişkin olabilir. Partnerini seçerken de sağlıklı ilişki kurabileceğin kişilere yöneliyorsun. Ama kaygılı bağlandıysan bu durum da partner seçimini yakından etkiliyor. Yani ebeveynlerin partner seçiminde doğrudan etkili diyebiliriz.

Fiziksel özelliklerimiz partner seçimimizi etkileyen nedenlerden.

Araştırmalara göre kendimize benzeyen kişileri partner olarak seçiyoruz. Yani kendi fiziksel özelliklerimize benzeyen kişilerle birlikte olmayı tercih ediyoruz. Bunun tabii ki birçok nedeni var. Aşina olduğumuz bu fiziksel özellikler kendimizi güvende hissetmemize neden oluyor olabilir.

Sosyal çevre de partner seçiminde önemli.

Hepimiz bir sosyal çevre içinde büyüyoruz. İşte bu çevreler de partner seçimimizde etkili. Ailen ile yaşadığınız ortam, içinde bulunduğun çevreler hep partner seçimini belirliyor. Arkadaş çevren de elbette partnerlerini seçerken etkili oluyor. Partnerlerimizi seçerken belki doğrudan olmasa da bir şekilde etkiliyorlar.

Partner seçerken etkili olan bir başka şey ise kendimize duyduğumuz güven!

Öz saygısı yüksek ve kendine güvenen kişiler sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorlar. Dolayısıyla kendilerine değer veren partnerler seçiyorlar. Kendine güvenin ve öz saygın düşük olduğunda ise partner seçimin daha farklı olabiliyor. Mesela böyle kişiler kendilerini daha az değerli hissettirecek partnerler seçebiliyorlar.

Geçmiş ilişkiler elbette partner seçiminde çok etkili oluyor.

Geçmişte yaşadığın ilişkiler daha sonraki ilişkilerinde seçtiğin partnerlerde etkili oluyor. Yani daha önce yaşadığın kötü ilişkiler gelecekte nasıl bir partner seçtiğinde etkili. Tabii ki sadece kötü ilişkiler değil, iyi ilişkilerdeki partnerlerin de gelecekteki partnerlerinin seçiminde yardımcı oluyor.

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Pek fark edilmese de kültürel normlar da partner seçimini etkiliyor.

Bu biraz garip gelebilir. 'Kültürle benim partner seçimimin ne alakası var?' diye düşünebilirsin ama bu gerçekten de oldukça etkili. Toplumun dayattığı kültürel normlar bilinçli olmasa da hangi partneri seçeceğimiz konusunda yol gösterici diyebiliriz.

Korkuları atlarsak olmaz tabii ki!

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Hepimizin ilişki konusunda korkuları var.  Bu korkulardan biri de yalnız kalma korkusu. Yalnız kalma korkusu yaşamak da partner seçimini etkiliyor. Bunu yaşayan biri sırf yalnız kalmamak için kendini mutlu etmeyecek bir ilişki içinde olabiliyor. Ya da geçmişte terk edildiyse 'bir daha terk edilir miyim?' korkusu da partner tercihinde etkili olabiliyor.

Çok anlamlı gelmese de anlık ruh halimiz bile partner seçiminde etkili.

İçinde bulunduğun ruh hali de kimi daha çekici bulduğunu belirleyebiliyor. Mutlu bir ruh halindeysen partner seçimlerin daha açık olabilirken üzgün ruh bir ruh halin varsa daha çok güven veren partnerlere yönelebiliyorsun.

Zamanlama da partner seçimlerini belirliyor.

İlişkiye başlarken zamanlamanın önemli olduğunu biliyoruz. İşte doğru zaman da burada devreye giriyor. Yani partner seçerken eğer o zaman sizin ilişkiniz için doğru zamansa bir ilişki başlayabiliyor. Ama zaman doğru değilse karşındaki en doğru kişi bile olsa ilişki başlamayabiliyor. Yani partnerinin kim olacağı zamanlamayla yakından ilgili!

Hayaller ve gelecek planları partner seçerken etkileyen nedenlerden.

Gelecek planları, kariyer hedefleri ve ilişkideki istekler partner seçimizi etkiliyor elbette. Bunu belki bilinçli şekilde yapmıyoruz ama aynı planları ve hedefleri olan birini seçiyoruz. Zaten aynı planları ve hedefleri olmayan kişilerin ilişkileri başlasa da çok uzun soluklu olmuyor. O yüzden geleceğe aynı yerden bakan birini partner seçmek gayet normal.

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Bu biraz garip gelebilir ama popüler kültür de partner seçiminde rol oynuyor.

Popüler kültür hepimizin hayatını istesek de istemesek de etkiliyor. Dizilerde ya da filmlerde gördüğümüz ilişkiler seçimlerimizde etkili oluyor doğal olarak. Bu modeller gerçek hayattaki ilişkilerimizi şekillendiriyor. Sosyal medya için de elbette bu geçerli. Orada gördüklerimiz de partner seçimlerimizde rol oynuyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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