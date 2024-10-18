Kedilerden Rahatsız Olan Adam Tehditler Savurdu: “Seni Buraya Gömerim Kedilere Ne Yapacağımı Biliyorum”
Kedilerden Rahatsız Olan Adam Tehditler Savurdu: “Seni Buraya Gömerim Kedilere Ne Yapacağımı Biliyorum”
İstanbul Beylikdüzü’nde bir kişi siteye giren kedilerden rahatsız oldu ve site görevlisi olduğu iddia edilen bir adamı ölümle tehdit etti: 'Eğer bu kediler girerse ben de seni buraya gömerim.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Beylikdüzü ilçesinde bir vatandaş siteye giren kedilerden rahatsız oldu, ölüm tehditleri savurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, söz konusu görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.
Görüntülerde şahıs site görevlisi olduğu iddia edilen kişiye "Eğer bu kediler girerse, benim çocuğum düşüp bayılırsa ben de seni buraya gömerim” dedi.
Şahıs tehditlerine “Bu kediler bir daha girmeyecek buraya. Girerse ben o kedilere yapacağımı biliyorum” sözleriyle devam etti.
Tehdit edilen kişi ise şu sözlerle tepki gösterdi: “Girecekse beni buraya mı gömeceksin? Benim yolumu kesip de söylüyorsun. Beni nereden tanıyorsun, bu kedileri buraya soktuğumu nereden biliyorsun? Sen mafya mısın? Üzerime yürüyorsun?”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haydar Özkan'ın İstanbul Valiliği'ni etiketlediği görüntüler şöyle👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın