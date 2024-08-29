Kayıp Narin’in Gözaltındaki Abisi İstanbul’da: Kolundaki Isırık Detaylı Şekilde İncelenecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Dün gözaltına alındıktan sonra serbest kalan ancak jandarma ekiplerinin yeni deliller bulmasıyla yeniden gözaltına alınan Narin’in 18 yaşındaki abisi E.G., kolunda bulunan ısırık izlerinin detaylı şekilde incelenmesi için İstanbul’a getirildi.