Kayıp Narin’in Gözaltındaki Abisi İstanbul’da: Kolundaki Isırık Detaylı Şekilde İncelenecek
Kayıp Narin’in Gözaltındaki Abisi İstanbul’da: Kolundaki Isırık Detaylı Şekilde İncelenecek
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Dün gözaltına alındıktan sonra serbest kalan ancak jandarma ekiplerinin yeni deliller bulmasıyla yeniden gözaltına alınan Narin’in 18 yaşındaki abisi E.G., kolunda bulunan ısırık izlerinin detaylı şekilde incelenmesi için İstanbul’a getirildi.
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Tüm Türkiye 9 gündür kayıp olan Narin Güran’dan gelecek iyi haberi bekliyor.
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21 Ağustos’tan beri aranan Narin için dün soruşturmanın başındaki Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım “çember çok daraldı” açıklamasında bulunmuştu.
Soruşturma, kayıp Narin’in ailesindeki bazı kişilere yoğunlaşmış durumda.
Dün kayıp kız çocuğu Narin’in abisi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ancak sonra yeniden jandarma ekipleri tarafından sorguya alınmıştı.
Anadolu Ajansı, gözaltındaki abi E.G.’nin İstanbul’da bulunan Adli Tıp kurumuna getirildiğini yazdı. E.G’nin kolunda bulunan ve “kendim yaptım” dediği ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı araştırılacak.
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